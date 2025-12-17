La Guardia Civil pone en alerta a los tinerfeños por los cargos que pueden tener en las cuentas bancarias si pierden la conexión del móvil

La Guardia Civil ha lanzado un aviso sobre una nueva estafa a través de la cual los ciberdelincuentes consiguen suplantar la identidad de los usuarios y acceder a sus cuentas bancarias mediante la pérdida de la conexión móvil. Esta nueva modalidad está causando preocupación entre los tinerfeños y el resto de los ciudadanos porque a través de técnicas avanzadas logran obtener información personal de sus víctimas.

Este tipo de estafas refleja como los ciberdelincuentes se adaptan a las nuevas tecnologías y los métodos empleados para obtener la información de sus víctimas son cada vez más difíciles de detectar.

Cómo funciona el fraude de la pérdida de conexión

La estafa comienda a través de llamada telefónicas o SMS fraudulentos donde los delincuentes se hacen pasar por entidades oficiales. Utilizando estos medios de comunicación, logran engañar a sus víctimas y obtener información bancaria y personal. Una vez han conseguido los datos necesarios, solicitan un duplicado de la tarjeta SIM del número de la víctima.

En cuento reciben el duplicado, el teléfono original pierde de manera repentina la conexión y los ciberdelincuentes se hacen con el control total del teléfono. De esta manera, pueden recibir los códigos de verificación enviados por los bancos y realizar pagos no autorizados con la cuenta de la víctima.

Los ciberdelincuentes pueden usar tu dispositivo a conveniencia. / Shutterstock

Recomendaciones de seguridad

Par evitar caer en esta estafa, la Guardia Civil recomienda a los tinerfeños y al resto de la ciudadanía activar la autentificación para las cuentas bancarias. Este sistema extra de seguridad permite verificar cualquier intento de acceso a través de un método distinto al SMS, como la huella dactilar o la firma electrónica.

Los agentes de seguridad también recomienda seguir las siguientes pautas:

Desconfiar siempre de llamadas o mensajes de números desconocidos.

Nunca abrir enlaces sospechosos .

. Revisar las faltas de ortografía y los errores gramaticales, ya que en las estafas por mensajes suelen contener.

Nuca facilitar información personal, como contraseñas o información bancaria.

En el caso de que ya sea demasiado tarde y ya seas víctima de este fraude, es esencial actuar con rapidez, revisando los movimientos bancarios y contactando de inmediato con el banco para informar de la situación y bloquear el acceso a la cuenta.

Si has sido víctima y no quieres que el resto de la ciudadanía caiga en estas trampas, contacta con las autoridades para que lleven a cabo una investigación del caso y alerten al resto de la sociedad para que conozcan los métodos utilizados por los ciberdelincuentes y se protejan.