Gran Hotel Taoro celebra su Gala de Nochevieja

Gran Hotel Taoro propone despedir el año en uno de los espacios más emblemáticos de Tenerife, combinando una propuesta culinaria de alto nivel con un entorno arquitectónico cargado de historia. La Gala de Nochevieja se concibe como una celebración donde el espacio cobra un papel protagonista, envolviendo al comensal en una atmósfera pensada para disfrutar del tiempo y del momento.

La velada se inicia con un encuentro en el jardín del Ballroom Taoro, un primer brindis que invita a contemplar el océano y el Valle de La Orotava antes de dar paso a la cena. A continuación, la celebración se traslada al interior del Ballroom Taoro, escenario central de la experiencia gastronómica y social de la noche.

La cena se apoya en una cocina basada en la calidad de las materias primas y en una elaboración cuidada, que da forma a un menú diseñado para una ocasión especial. El Ballroom Taoro acoge esta experiencia gastronómica en un ambiente que invita a la conversación, la celebración y el disfrute, recuperando el carácter social que históricamente ha definido al hotel. El menú incluye exquisitas elaboraciones, como el tournedó de bogavante azul con crema ligera de hinojo, el meloso de vaca gallega con parmentier de papa negra y trufa, y su postre final, un savarín de Guinness con caramelo salado y cacao. La propuesta de maridaje de esta exquisita experiencia, diseñado por el sommelier del hotel, incluye referencias de las prestigiosas bodegas Albamar y Emilio Moro, así como el Champagne Taittinger Brut Réserve para brindar por el fin de año y los momentos vividos.

Más allá de la propuesta culinaria, la noche se vive con un espíritu elegante y social. Una celebración que convierte la Nochevieja en algo más que una fecha señalada, una experiencia que solo puede vivirse en Gran Hotel Taoro.