Las entidades de reparto de alimentos de Tenerife reciben un 20% más que en 2023

Las entidades de reparto de alimentos de Tenerife se beneficiarán de 2.044.000 euros en concepto de subvención durante el próximo año. Esta cantidad, según apuntó ayer el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, supone un 20% más (344.000 euros) que en el inicio del actual mandato, en 2023, cuando la corporación destinaban a las ONG 1,7 millones de euros.

Convocatoria

Se han aprobado las la base de convocatoria de las ayudas para la distribución y el reparto de productos de primera necesidad. Los algo más de dos millones de euros se presupuestan para dar cobertura a incrementos sucesivos de precios en el coste de la vida.

Dos modalidades

En este caso, la convocatoria se habilita en dos modalidades. Por un lado, la entrega directa de estos productos y alimentos; por otro, la convalidación de bonos de comedor o de cuota cero. Afonso asegura que «seguimos dando soporte y cobertura a la actividad incansable de estas entidades del tercer sector que atienden a las personas más vulnerables». El también consejero de Turismo valora el aumento progresivo en los dos últimos ejercicios presupuestarios hasta alcanzar ahora algo más de dos millones de euros en la previsión para 2026.

Desbordadas

Cabe recordar que las entidades de reparto de comida y otros productos básicos están desbordadas con las peticiones de nuevos usuarios durante este ejercicio. En este sentido, la media de demanda de alimentos en las organizaciones no gubernamentales ha crecido un 20% en este año.

Amortiguador

El Cabildo se ha convertido en un amortiguador para estos colectivos tras la pérdida de dinero europeo, que llegaba en forma de productos perecederos a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Pero los dos millones de euros que aporta anualmente en forma de subvención la Corporación insular resultan claramente insuficientes, señalan las fuentes consultadas.

Modelo

El modelo del Cabildo de Tenerife pasa por destinar esa cantidad global al reparto de alimentos en la Isla. Un millón (medio para cada uno) se destina al Banco de Alimentos y Cruz Roja; el otro se divide para subvencionar a las ONG según sus necesidades en función del número de usuarios, entre otros factores.

La red

Hay contabilizadas en la actualidad 75 entidades en la Isla, aunque la red adscrita a la Administración pública llega a aproximadamente la mitad de ellas.

Bancoteide

El Banco de Alimentos provincial, Bancoteide, centraliza el reparto a las diferentes entidades tinerfeñas. La tendencia es la estabilidad en cuanto a cifras, unas 20.000 personas atendidas al año por 95 ONG en la provincia, con un cierto repunte estacional en la zona sur de la Isla.

Veterano de la solidaridad

Un veterano de la solidaridad como Luis Febles, presidente de la ONG Sonrisas Canarias, calcula en un 23% el aumento de usuarios este año después de ser derivados por los trabajadores sociales de los ayuntamientos. Prevé que el ejercicio termine ayudando a más de 15.000 personas, es decir, 4.700 familias. El año anterior lo fueron 13.760 y 4.262, respectivamente. De ellas, casi un 15% son migrantes, una cifra que va en aumento.

Infancia y adolescencia

Lope Afonso también dio cuenta de otras ayudas a entidades de voluntariado, en este caso para atender a población en exclusión o en riesgo de padecerla como la infancia y la adolescencia. Tendrán ayudas de 200.000 euros por proyecto hasta un máximo de ocho en 2026, para financiar el paraguas social para las necesidades de niños, niñas y jóvenes vulnerable. El plazo de ejecución será hasta septiembre de 2027 y las solicitudes pueden presentarse durante 20 días desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).