Cuatro años y seis meses de prisión para un hombre por tráfico de drogas en Tenerife

Agentes de la Policía Judicial investigaron al condenado desde marzo de 2024, estableciendo puntos de venta y vigilando las transacciones de droga en La Laguna

Sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife.

Sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife. / El Día

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la sentencia, emitida el 19 de junio de 2025 por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que condenaba a 4 años y 6 meses de prisión a un hombre que se dedicaba a distribuir y vender drogas en el barrio de Los Andenes, en La Laguna.

El fallo supone la inhabilitación especial del condenado para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y la pena de multa de 5.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 1.000 euros impagados.

De este modo, el TSJC ha desestimado asimismo el recurso de apelación interpuesto por la representación del ahora condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial, según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Investigación policial

Las investigaciones en torno a las actividades realizadas por el ahora condenaron comenzados una vez el Grupo II de Estupefacientes de la La Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife recibió información sobre la distribución y venta de drogas en La Laguna (Tenerife).

Así, el grupo policial llevó a cabo estas vigilancias desde el 18 de marzo de 2024, y se prolongaron durante los días 19 y 20 de marzo y 11 de abril de 2024.

Las labores de investigación, recuerda la sentencia, permitieron establecer los puntos concretos de ventas de droga en las inmediaciones de los establecimientos en La Laguna, así como identificar al ahora condenado, autor responsable de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud (cocaína).

De este modo, los dispositivos policiales establecidos permitieron a los agentes ver al acusado realizar varias ventas de droga, así como la interceptación de algunos compradores con el resultado siguiente. En la operación policial se llegó a interceptar una báscula de precisión, tijeras, ovillo de hilo azul, una navaja y tres billetes de 20 euros.

En paralelo, la droga intervenida al ahora condenado hubiera alcanzado en el mercado ilícito de consumidores un valor de 642.53 euros en el caso de la resina de cannabis y la de 1.928,83 en el de la cocaína, es decir, un total de 2.571,36 euros.

