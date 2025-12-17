El Cabildo de Tenerife se plantea levantar la emergencia hídrica por las últimas lluvias

El Cabildo de Tenerife se plantea levantar la emergencia hídrica en la Isla después de las lluvias asociadas a las borrascas Claudia y Emilia, sobre todo. Así lo anunció el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, quien valoró datos como la mejora de la capacidad de las 21 balsas de la red de Balten, que hace dos días estaban al 41%, para el replanteamiento de la vigencia de la declaración de emergencia, que fue motivada por la disminución prolongada de las precipitaciones, la reducción de los recursos hídricos disponibles y el riesgo de desabastecimiento, especialmente en zonas con elevada demanda urbana.

Consumo humano cubierto

El vicepresidente segundo explicó que gracias a esa emergencia hídrica se han cubierto las necesidades de consumo humano, sobre todo. Al respecto, informó de que el Consejo de Gobierno celebrado ayer aprobó destinar cinco millones de euros a la desaladora portátil del Puerto de la Cruz. Esta actuación cierra las obras más importantes acometidas en la Isla tras la declaración de sequía extrema en mayo de 2024, medida prorrogada hasta el próximo 28 de febrero. La instalación tendrá capacidad para tartar 2.800 metros cúbicos diarios y un plazo de ejecución de 26 meses. El acuerdo con el Ayuntamiento portuense garantiza el abastecimiento municipal y la mejora de la calidad del agua suministrada. La subvención tiene carácter plurianual: 2, 5 con cargo al ejercicio de 2026 y la misma cuantía en 2027.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y la consejera Blanca Pérez durante una visita a la desaladora del Puerto de la Cruz / El Día

Agua de mejor calidad

Además de la estación desaladora de agua de mar, la aportación del Cabildo cubrirá las redes de transporte hasta los depósitos Esquilón II y La Vera. José Miguel Ruano señaló que la actuación se justifica, precisamente, por la emergencia hídrica. El proyecto tiene como finalidad incrementar la disponibilidad de agua potable para el abastecimiento municipal del Puerto de la Cruz y mejorar la calidad del agua suministrada, ante el aumento de la demanda, la disminución de las fuentes continentales y la presencia de nitratos en determinadas captaciones.

La gran nevada

El consejero insular destacó, además, la importancia de la gran nevada caída estos días en el Parque Nacional del Teide, dada la escasez hídrica que afecta al principal espacio natural protegido de Tenerife y de Canarias. Considera que el Teide tiene dos problemas fundamentales, como el de la sequía, que "está en el buen camino y es para celebrarlo", el de la movilidad, "que debemos afrontar nosotros". Se refiere al documento que debe elaborar el Cabildo de Tenerife para definir accesos y medios de transporte, según el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).