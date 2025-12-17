El Cabildo entrega el Premio a la Solidaridad 2025

La XXIX Edición del Premio a la Solidaridad 2025, convocado por Sinpromi, a través del Programa Tenerife Isla Solidaria, ha destacado a las personas voluntarias, entidades de voluntariado, centros educativos, empresas y medios de comunicación que, a través de sus proyectos o iniciativas, han promovido la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el apoyo a los colectivos más vulnerables.

Este importante evento, convertido ya en un referente en el ámbito de la solidaridad, reconoció esfuerzos cuyo impacto positivo mejora la calidad de vida de muchas personas y comunidades, haciendo entrega de 5 galardones y 3 accésit a entidades de voluntariado, personas voluntarias, empresas, centro educativos y medios de comunicación que, con su labor, contribuyen a una sociedad más justa e inclusiva. Durante la trayectoria de estos premios, otorgados anualmente desde 1997, se han reconocido un total de 181 entidades y personas.

Adal García Pueyo, consejero delegado de Sinpromi, junto a la voluntaria galardonada Gloria Esther Álvarez. / ED

La ceremonia de entrega, celebrada en el Recinto Ferial de Tenerife, reunió a representantes del ámbito social, empresarial e institucional en una velada marcada por la emoción y el reconocimiento. El acto estuvo presidido por el Vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife Lope Afonso Hernández y la presencia del consejero delegado de Sinpromi, Adal García, entre otras autoridades locales.

Lope Afonso explicó que “estos premios son una muestra del firme compromiso del Cabildo con el voluntariado que se desarrolla en Tenerife, reconociendo una labor imprescindible que se extiende a múltiples ámbitos de la vida social”, con el objetivo de “dar visibilidad, valorar y fomentar la acción solidaria a través de las diferentes categorías de los premios y accésit, resaltando su aportación al bienestar colectivo y, especialmente, al apoyo de las personas y colectivos que más lo necesitan”.

Lope Afonso, en uno de los momentos del evento. / ED

Además, el vicepresidente puso en valor la labor de todas las personas voluntarias, y en especial, de las premiadas, ya que “su compromiso, generosidad y entrega representan los valores más nobles de nuestra sociedad y son un ejemplo inspirador de cómo avanzar hacia un futuro más justo e igualitario”.

Durante el evento, se premiaron las iniciativas que reflejan la diversidad y riqueza del tejido solidario de Tenerife. Entre ellas, la encomiable trayectoria de la Asociación de Personas con Sordoceguera de Canarias, ASOCIDE Canarias, y de la comprometida voluntaria Gloria Esther Álvarez Pérez de la asociación Mariposas Blancas; la ejemplar colaboración del centro educativo CEIP Camino Largo; en la categoría de empresa, el comprometido Grupo FEDOLA. En cuanto a los medios de comunicación, la valiosa contribución de Radio Sur Adeje – Programa Viva la Vida.

Yolanda Baumgartner, directora insular de Acción Social, junto a Antonio González, de la Asociación para la Diabetes de Tenerife. / ED

En la categoría de Accésit se ha reconocido a la voluntaria Isabel Moreno Aranda por su valiosa y constante colaboración en AMATE y las asociaciones Para la Diabetes de Tenerife – ADT y Mariposas Blancas, cuya entrega, labor y admirable dedicación merecen ser destacados, por su inestimable aportación a la solidaridad y al bienestar de nuestra comunidad.

Con esta iniciativa, la XXIX Edición del Premio a la Solidaridad 2025, reafirmó su compromiso con la construcción de un entorno más inclusivo y solidario, reconociendo a quienes, con su esfuerzo diario, marcan la diferencia en la vida de tantas personas, trabajando incansablemente por una isla donde la solidaridad aflora por todos los rincones.