El bocadillo de cochino más famoso de Tenerife se elabora en este municipio: uno de sus secreto es su pan de Arafo

Este bocadillo continúa conquistando el paladar de los tinerfeños

Bocadillo de cochino

Bocadillo de cochino / Reseñas Google

Helena Ros

Helena Ros

Los bocadillos han dejado de ser una simple opción de comida rápida para convertirse en una auténtica revolución. Con combinaciones que van desde las más clásicas hasta las más innovadoras, se han hecho hueco en la gastronomía.

Uno de los bocadillos más tradicionales y auténticos se encuentra en el Centro Cultural de Arafo, considerándolo una parada obligatoria para quienes visitan la isla.

Sabor único y auténtico

Ubicado en el corazón del municipio de Arafo, Bar Cafetería Centro Cultural Arafo ha logrado destacar por su bocadillo de cochino con queso manchego, una combinación que no ha dejado indiferente a quienes lo han probado. Sin embargo, lo que hace especial a este bocadillo no es solo la mezcla de sabores, también el pan, un producto característico de la zona que le aporta un toque único.

El cochino bien preparado, con un toque picante, el queso y la calidad del pan del municipio que lo acompaña al bocadillo (pan de Arafo), hacen que sus clientes disfruten en cada bocado.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos no han dudo en recomendar a todos sus seguidores visitar el local, destacado la calidad del pan que acompaña cada bocadillo. "No hay pueblo en Tenerife que sea más conocido por el pan que este", aseguran.

Horario y ubicación

Bar Cafetería Centro Cultural Arafo se encuentra en la Calle Mario Marrero Fariña, Arafo (Santa Cruz de Tenerife). Cuenta con 4,3 estrellas en Google, el local es una parada obligatoria para los amantes de la gastronomía canaria.

Aunque no dispone de parking, su accesibilidad y ubicación en el centro del municipio lo convierten en una parada obligatoria para los amantes de la gastronomía.

El establecimiento abre de lunes a sábado de 8:00 a 22:00 horas. Los domingos permanece cerrado por descanso del personal.

