La Aemet informa de heladas débiles en las cumbres de Tenerife

Las lluvias podrán ser moderadas en el norte

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Continúa el tiempo invernal en Tenerife. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa de que se habrá heladas débiles en las cumbres centrales de la isla. De hecho, se espera una bajada de las temperaturas máximas, pudiendo ser moderado en las zonas altas. Así, los termómetros oscilarán entre los 17 y los 22 grados centígrados.

También se espera un predominio de los cielos nubosos en el norte e intervalos nubosos en el sur.

Las lluvias, por su parte, irán de débiles a moderadas en la vertiente norte, que podrán ser localmente persistentes en medianías y zonas altas, especialmente al nordeste. Mientras que en la vertiente sur habrá baja probabilidad.

Viento

Viento del norte moderado, con intervalos de fuerte en los extremos noroeste y noreste, donde hay baja probabilidad de alguna racha localmente muy fuerte.

En cumbres centrales y en la dorsal, viento fuerte del norte con rachas muy fuertes.

Predicción general

En cuanto a la predicción general, en Lanzarote y Fuerteventura habrá cielos nubosos con probables lluvias débiles, tendiendo a intervalos nubosos tras el mediodía.

En las islas centrales y La Gomera, predominio de los cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas en el norte y zonas altas, y de carácter ocasional y con menor probabilidad en vertientes sur.

En el resto de islas, predominio de los intervalos nubosos, más compactos en vertientes norte donde no se descarta alguna precipitación débil al final del día.

