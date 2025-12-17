La Aemet avisa: cielos nubosos, lluvias y viento este miércoles en Tenerife

Nubes, lluvia, heladas y viento. Este es el cóctel meteorológico que se espera para este miércoles, 17 de diciembre, en Tenerife. Una jornada que, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estará marcada por los cielos nubosos en el norte de la isla.

Y también será un día un poco más fresco, ya que se espera una ligera bajada de las temperaturas. De esta manera, los termómetros oscilarán entre los 17 y los 22 grados. Con esta temperatura, no se descartan que haya heladas débiles en las cumbres centrales, donde aún se puede ver un manto blanco en el Teide, por ejemplo, gracias a la nevada dejada por la borrasca Emilia.

También en las cumbres se esperan rachas de viento muy fuertes.

Nieve en el Parque Nacional del Teide. / EL DÍA

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por la agencia EFE:

TENERIFE

Predominio de los cielos nubosos en el norte e intervalos nubosos en el sur. Se esperan lluvias débiles a moderadas en la vertiente norte, que podrán ser localmente persistentes en medianías y zonas altas, especialmente al nordeste. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en vertientes sur. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas, pudiendo llegar a ser moderado en zonas altas. Heladas débiles en cumbres centrales. Viento del norte moderado, con intervalos de fuerte en los extremos noroeste y noreste, donde hay baja probabilidad de alguna racha localmente muy fuerte. En cumbres centrales y en la dorsal, viento fuerte del norte con rachas muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 22

LA GOMERA

Predominio de los cielos nubosos con claros ocasionales en el sur. Se esperan lluvias débiles, que podrán ser localmente persistentes en medianías del norte y cumbres, y de carácter ocasional y con menor probabilidad en la mitad sur. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en zonas altas. Viento moderado del noreste, con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes este y oeste, donde son probables rachas localmente muy fuertes, especialmente a primeras y últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 22

LA PALMA

Predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales por la tarde y noche, principalmente en medianías. Intervalos nubosos en el resto de zonas. Temperaturas sin cambios o ligero descenso. Viento del nordeste moderado, con algunos intervalos de fuerte en vertientes noroeste sureste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. En altas cumbres, viento fuerte del norte con baja probabilidad de rachas muy fuertes al inicio.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 22

EL HIERRO

Predominio de los intervalos nubosos, tendiendo a nuboso en el norte al final del día cuando no se descarta alguna precipitación débil. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste moderado, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 15