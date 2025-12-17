La Aemet alerta de fuertes vientos en Tenerife este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este jueves, 18 de diciembre, haya presencia de fuertes vientos en la isla de Tenerife.

En concreto, la previsión para la isla indica que se esperan intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles y ocasionales en especial en el noreste, mientras que no se descarta que también haya en las medianías del resto de vertientes.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, aunque podría haber algún ascenso en cumbres centrales. Así, los termómetros oscilarán entre los 17 y los 23 grados.

Imagen de archivo de fuerte oleaje. / .

Fuertes vientos

En cuanto al viento, se espera que sople del norte, ocasionalmente fuerte en el este y en los extremos noroeste y noreste.

En las cumbres centrales será viento fuerte del componente norte amainando durante la mañana.

Previsión general

La previsión general para todo el archipiélago anuncia que habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde son probables lluvias débiles y ocasionales.

Las precipitaciones serán más significativas en el caso de Gran Canaria. Temperaturas con pocos cambios salvo ascensos en las zonas más altas. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas.