La Aemet alerta de fuertes vientos en Tenerife este jueves

Conoce la previsión del tiempo para este jueves, 18 de diciembre, en la isla

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este jueves, 18 de diciembre, haya presencia de fuertes vientos en la isla de Tenerife.

En concreto, la previsión para la isla indica que se esperan intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles y ocasionales en especial en el noreste, mientras que no se descarta que también haya en las medianías del resto de vertientes.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, aunque podría haber algún ascenso en cumbres centrales. Así, los termómetros oscilarán entre los 17 y los 23 grados.

Portugal bajo aviso por las fuertes lluvias, vientos y oleaje intenso

Imagen de archivo de fuerte oleaje. / .

Fuertes vientos

En cuanto al viento, se espera que sople del norte, ocasionalmente fuerte en el este y en los extremos noroeste y noreste.

En las cumbres centrales será viento fuerte del componente norte amainando durante la mañana.

Previsión general

La previsión general para todo el archipiélago anuncia que habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde son probables lluvias débiles y ocasionales.

Las precipitaciones serán más significativas en el caso de Gran Canaria. Temperaturas con pocos cambios salvo ascensos en las zonas más altas. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas.

El Palacio de Justicia gana espacio para los juzgados de violencia de género

La Aemet alerta de fuertes vientos en Tenerife este jueves

El Museo de Historia y Antropología de Tenerife incorpora a su colección un retrato en miniatura del general Gutiérrez

Cuatro años y seis meses de prisión para un hombre por tráfico de drogas en Tenerife

Estos son los municipios de Tenerife donde nunca ha tocado el Gordo de Navidad

La Lotería de Navidad: más de dos siglos de historia desde su primer sorteo en 1812

La Aemet informa de heladas débiles en las cumbres de Tenerife

El guachinche perfecto para los amantes de la carne a la brasa está en este municipio de Tenerife: más de 25 años y calidad-precio inigualable

