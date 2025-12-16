El PP cifra en 120 euros el coste medio del basurazo para los tinerfeños

El Partido Popular de Tenerife cifra en unos 120 euros de media lo que pagará cada contribuyente de la Isla por la recogida de residuos, el conocido como 'basurazo' o 'tasazo'; es decir, el pago por el ciudadano del coste íntegro del servicio de basura a partir del año próximo en virtud de la traslación de una directiva europea. El presidente insular del PP, Lope Afonso, anuncia una campaña, con folletos y en soportes audiovisuales y digitales, para divulgar entre la ciudadanía su propuesta de eliminar la medida tributaria y "devolver a los ayuntamientos la capacidad de decidir".

Subida

Afonso establece la subida en el recibo de la tasa de basura de entre un 20% y un 79%, según el ayuntamiento. Los gobernados por el PP, señala, "están actuando con responsabilidad y adoptando medidas concretas tras el aumento de costes del Gobierno del PSOE y de Pedro Sánchez". Ese porcentaje varía para las empresas según su actividad.

Cuatro propuestas

El PP hace cuatro propuestas contra el 'tasazo'. En primer lugar, simplemente eliminarlo "para que el coste no caiga sobre los vecinos". En esta línea, "devolver a los ayuntamientos la capacidad de decidir cómo financiar el servicio". Otra opción es "reclamar al Gobierno de España que paralice cualquier medida que suponga nuevas subidas de impuestos o cotizaciones a trabajadores, familias o autónomos, en tanto no se garantice un sistema fiscal justo y sostenible". Por último, "proteger a las familias vulnerables con bonificaciones y ayudas municipales".

Sin alternativas

La Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para la economía circular, origen del 'basurazo', responde a directivas europeas sobre gestión de residuos sin que, según Afonso, "el Ejecutivo central haya previsto medidas alternativas o compensatorias para aliviar el impacto en los bolsillos de familias, autónomos y pymes". Según datos oficiales y estudios técnicos, los municipios españoles con más de 5.000 habitantes están obligados, desde el pasado abril, a aplicar esta tasa, que debe reflejar el coste real de la recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos.

Cuota media

Un análisis reciente indica que la cuota media anual por hogar se ha situado en torno a 116 euros en 2025, tras un aumento significativo respecto al año anterior, lo que representa la subida más intensa en años y muy por encima del crecimiento del IPC. Las cifras también muestran que las empresas afrontan tasas que pueden superar con facilidad los 300 o 400 euros al año o más, dependiendo del tamaño del municipio y del tipo de actividad económica, lo que impacta directamente en la competitividad de pequeñas empresas y autónomos.

Lope Afonso da cuenta de la campaña del PP insular contra el 'basurazo' / El Día

Más coste para las familias

El presidente insular del PP y vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, pone de relieve que esta medida, aunque se justifique en el cumplimiento de la normativa europea, "ha sido gestionada de forma prematura por el Ejecutivo socialista", porque transfiere la carga económica sin compensaciones fiscales, lo que se traduce en "más coste para las familias y más carga". Subraya que "no se trata solo de cumplir una directiva europea, sino de cómo se traslada ese cumplimiento a la ciudadanía", y aporta ejemplos de gestión responsable frente a la inacción del Gobierno central.

Alternativa

En esa línea y ante esta política, Lope Afonso subraya que el caso de Los Realejos, con la rebaja del IBI para compensar esta subida, "un ejemplo claro de que se puede ayudar a los vecinos”, explica.

Campaña

En este contexto, el Partido Popular de Tenerife cuenta con un spot de carácter informativo para explicar el impacto real del 'tasazo' de basura, bajo el lema Con el PSOE todo cuesta más. Su objetivo es que los ciudadanos conozcan quién provoca las subidas y quién plantea soluciones. “Con el PSOE todo cuesta más; con el PP cuesta menos y hay alternativas reales para defender el bolsillo de las familias, los autónomos y las pymes”, concluye Lope Afonso.