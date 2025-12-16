Aviso de la Policía Nacional a los tinerfeños: esta estafa telefónica puede dejar tus cuentas a cero

La Policía Nacional se encarga de proteger a la ciudadanía, alertándoles de las estafas que están a la orden del día e intentando paralizar cualquier tipo de fraude. La ciberdelincuencia ha aumentado notablemente con el avance de las tecnologías, por ello, las personas deben permanecer informadas por las autoridades.

Las autoridades ha alertado a todos los tinerfeños y al resto de la población española a través de sus redes sociales sobre la nueva estafa que están llevando a cabo los ciberdelincuentes.

Cómo funciona la estafa telefónica

En esta estafa los ciberdelincuentes se hacen pasar por trabajadores de entidades bancarias o de comercios online. Sin embargo, se trata de un intento de estafa de vishing.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad "el vishing es un tipo de estafa de ingeniería social por teléfono en la que, a través de una llamada, se suplanta la identidad de una empresa, organización o persona de confianza, con el fin de obtener información personal y sensible de la víctima".

La estafa comienza con una llamada en la que el estafador se hace pasar por tu banco o por un comercio online, asegurando que existe un fallo de seguridad y que quieren ayudarte para proteger tu dinero. Para ello, te pide compartir la pantalla de tu móvil u ordenador "cuidado porque estás a solo un clic de que te vacíen la cuenta".

Una vez la víctima acepta compartir pantalla e introduce sus datos bancarios, los delincuentes están viendo todos sus movimientos en tiempo real. De esta forma, consiguen las contraseñas y códigos de acceso necesarios para acceder a la cuenta bancaria y vaciarla al instante.

Cómo deben actuar las víctimas

La Policía Nacional pide a la ciudadanía que siga estos tres consejos básicos:

Desconfía siempre que te soliciten compartir pantalla.

siempre que te soliciten compartir pantalla. Interrumpe la comunicación.

la comunicación. Confirmar: utiliza siempre los canales oficiales para asegurar con tu banco o comercio online si se trata de un fraude.

Consejos

Tanto la Policía Nacional como el INCIBE recuerdan que ningún banco solicita datos confidenciales por teléfono, correo electrónico o mensajes para resolver incidencias. Ante este tipo de fraudes, los agentes de seguridad recomiendan a la ciudadanía extremar la precaución y seguir una serie de pautas básica para no caer en la trampa.

En primer lugar, mantener la calma y no ceder ante la presión y la urgencia que suelen emplear los estafadores. Además, recuerda que nunca se debe revelar información ni personal ni bancaria a menos que se esté seguro de que la fuente es segura.

Otra de las recomendaciones es no hacer clic en enlaces sospechosos. Si durante la llamada telefónica, te proporcionan algún tipo de enlace o piden que visites un sitio web, no lo hagas. Ante cualquier duda, corta la llamada de inmediato.

La información se debe contrastar siempre contactando directamente con la empresa o servicio implicado a través de sus canales oficiales.

El último consejo es avisar siempre a la Policía Nacional o la Guardia Civil para que puedan poner en marcha una campaña de vigilancia, con el objetivo de hacer frente a este tipo de fraudes y alertar a todos los ciudadanos para que estén al tonto y puedan protegerse.