Parece Londres o París, pero está en Tenerife: así es la espectacular iluminación navideña de esta ciudad que parece sacada de una película Disney

Esta ciudad de Tenerife puede presumir de contar con una de las iluminaciones navideñas más bonitas de España. Con un diseño cuidado, original y muy elaborado, el ayuntamiento ha apostado este año por rendir homenaje al cielo de Canarias y a las constelaciones que se observan desde el archipiélago. Millones de luces LED envuelven las calles y las transforman en un escenario que parece sacado de una película navideña, de esas que apetece ver una tarde tranquila de domingo en el sofá.

Si quieres sentirte como si pasearas bajo las luces de los Campos Elíseos de París o por Piccadilly Circus en Londres, no hace falta coger un avión. Basta con subirte a una guagua y acercarte hasta San Cristóbal de La Laguna, donde la Navidad se vive con un brillo especial.

El cielo de Canarias ha bajado a la tierra por Navidad

Seis millones de luces LED y 3.500 elementos decorativos forman el alumbrado navideño de La Laguna. Esta ciudad siempre se ha caracterizado por tener las mejores luces de navidad de Canarias, y también compite por ser de las mejores del país. 'El cielo de Canarias', temática escogida para este año, rinde un homenaje a la Ley del Cielo, que permite a astrónomos de todo el mundo observar las maravillas que se pueden ver desde el archipiélago. "La iluminación convierte a La Laguna en un auténtico observatorio navideño, donde historia, ciencia y fantasía se entrelazan para ofrecer una experiencia visual única", destacan desde el consistorio lagunero.

Entre sus principales atractivos destaca la siempre impresionante calle Obispo Rey Redondo, que se consagra un año más como la catedral de la Navidad. Su espectacular iluminación evoca las arcadas del templo que se alza justo a este mismo enclave, creando un efecto visual único.

La decoración de este año ha dado lugar a un monumento efímero, donde las tiras de luces enlazan arcadas apuntadas y forman bóvedas de luz azulada que permiten entrever el verdadero cielo de la isla. De esta estructura suspenden elementos circulares que representan las constelaciones visibles desde Canarias, dibujadas con luces y acompañadas del nombre de cada una. Una propuesta que no solo embellece la calle, sino que también invita a aprender y a mirar al cielo, tanto a visitantes como a vecinos. Si sigues la estela de luz de los arcos llegarás hasta la plaza del adelantado, donde se han instalado puestos de comida, junto a más elementos lumínicos.

San Cristóbal de La Laguna tiene la plaza de la Navidad

El Ayuntamiento de La Laguna ha creado en la plaza del Cristo, frente al Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna, la denominada Plaza de la Navidad. Este espacio se convierte en un enclave clave para la celebración de actos y eventos durante estas fechas tan señaladas.

La programación se inaugurará este viernes 19 de diciembre con un concierto de Los Sabandeños y se extenderá hasta el 4 de enero, ofreciendo una amplia variedad de actividades para todos los públicos. El recinto contará con cine al aire libre, zona gastronómica, mercadillo artesanal, además de juegos y atracciones infantiles.

Además, la ciudad vivirá uno de los momentos más esperados por los más pequeños con el desfile de Papá Noel, que recorrerá las calles del centro histórico el próximo 23 de diciembre, llenando de ilusión y ambiente festivo a La Laguna.

Lo Reyes Magos llegan a La Laguna con la Lotería de Navidad

Los niños de La Laguna podrán comenzar a dejar sus cartas a los Reyes Magos desde el mismo día del Sorteo de la Lotería de Navidad. El 22 de diciembre abrirá sus puertas el Campamento Real, ubicado en el Parque de La Vega, un espacio pensado para que los más pequeños vivan la magia de estas fechas. Las entradas se pueden adquirir online y tienen un precio simbólico de 1 euro.

El gran colofón a la Navidad infantil llegará el 5 de enero con la esperada Cabalgata de los Reyes Magos. Sus Majestades harán su entrada en la ciudad a las 11:30 horas, dirigiéndose al Ayuntamiento. Posteriormente, se trasladarán al Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna, donde ofrecerán al Niño Jesús el oro, el incienso y la mirra llegados desde Oriente. Ya por la tarde, a las 18:30 horas, dará comienzo la cabalgata, que recorrerá las calles de San Cristóbal de La Laguna, llenándolas de ilusión y alegría.

Ahora ya conoces más planes para hacer en Navidad. Recuerda seguir toda la actualidad navideña en ElDia.es para no perderte ningún plan ni actividad en Tenerife.