El Obispado, dispuesto a ceder varios inmuebles para uso social y residencial

El Obispado de Tenerife está dispuesto a ceder a otras administraciones varios inmuebles para uso social o residencial, como uno en la calle Anchieta, en La Laguna; otro en Buenavista del Norte y espacios en diálogo con entidades como San Juan de Dios y Restituciones. Así lo aseguró el obispo de la Diócesis, Eloy Santiago, este lunes durante la firma de la renovación del convenio con el Cabildo para la protección, rehabilitación o conservación de inmuebles, templos, bienes artísticos y archivos históricos del patrimonio religioso de la Isla, al que la Corporación aportará 2,7 millones de euros en 2026. El compromiso se canaliza a través del refuerzo del Programa Insular de Patrimonio Histórico 2023-2027, que cuenta con tres adendas a través de las que ambas instituciones amplían y actualizan las líneas de financiación para desarrollar actuaciones específicas en bienes patrimoniales de titularidad eclesiástica. La presidenta insular, Rosa Dávila, cifra en seis millones, un 70% del total, la aportación en los dos últimos años.

Herencias y bienes

El obispo aclara que tienen contabilizadas las herencias y donaciones que reciben, así como sus bienes inmuebles, y destaca la voluntad de la Iglesia de ponerlos al servicio de la sociedad, aunque advierte que muchos precisan una reforma. Valoró la posibilidad de cesiones puntuales y temporales, sobre todo a la Universidad de La Laguna para alojar estudiantes. Respecto al seminario diocesano apuntó que fue cedido "gratuitamente" al Gobierno de Canarias para la emergencia migratoria y que actualmente está ocupado y gestionado por una ONG independiente, además de recordar que algunas viviendas se alquilan a "precio social" y que otros espacios están en manos de Cáritas y diversas fundaciones. Reiteró que "por parte del Obispado existe el deseo de poner los bienes al servicio de los demás". Resaltó "la gran importancia" del convenio para "poner en valor" el patrimonio religioso, al tiempo que destacó la "buena relación y armonía" con la Corporación insular.

Patrimonio

Rosa Dávila, por su parte, resaltó el trabajo realizado por la Consejería de Patrimonio Histórico y la colaboración del Obispado. Recordó que “estas herramientas se enfocan en reforzar la conservación de obras artísticas, órganos musicales únicos e inmuebles emblemáticos, garantizando la pervivencia de un legado que forma parte de la identidad colectiva de la Isla". Asimismo, recalcó el trabajo para "garantizar que el patrimonio histórico tenga un papel activo en la vida social, económica y cultural de Tenerife", además de contribuir también al "desarrollo sostenible, al impulso turístico y a la generación de empleo especialmente cualificado” como, por ejemplo, en la restauración de iglesias.

Financiación

Entre los años 2023 y 2025, el Cabildo destinó más de seis millones de euros a actuaciones conjuntas con el Obispado. Entre ellas, cabe destacar la restauración de templos, ermitas y edificios protegidos; la recuperación de retablos, obras artísticas y órganos de iglesia de gran valor, así como la digitalización del Archivo Histórico Diocesano, una actuación financiada íntegramente por el Cabildo (240.000 euros) que garantiza el acceso público a documentos de enorme valor histórico y genealógico como son actas de matrimonios y entierros de parroquias hasta 1925.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, firma las adendas del convenio con el Obispado. / El Día

Planificación

Isabel de Esteban, directora insular de Patrimonio Histórico, señaló que “estas adendas refuerzan un trabajo que no es puntual ni improvisado, sino fruto de una planificación clara y sostenida en el tiempo". Una línea que entiende el patrimonio como "un valor esencial de nuestra identidad colectiva y un activo vivo al servicio de la sociedad tinerfeña".

Bienes inmuebles

La adenda para la restauración de bienes inmuebles de valor cultural incorpora cuatro nuevas intervenciones solicitadas para 2025. En Güímar, se actuará en el templo de Santo Domingo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). El proyecto cuenta con un presupuesto de 358.010 euros, de los cuales el Cabildo aporta casi 160.000 euros. En San Juan de La Rambla se acometerá la rehabilitación del templo parroquial de San Juan Bautista, situado dentro del BIC Villa de San Juan de La Rambla. El presupuesto asciende a 1.158.530 euros, con una aportación insular de 926.824 euros. En Santa Cruz de Tenerife se intervendrá en la ermita de Nuestra Señora de Regla, con una inversión total de 853.339 euros, siendo la aportación del Cabildo de 682.671 euros. También en la capital tinerfeña, se llevará a cabo la restauración de la ermita de San Telmo, declarada BIC. El proyecto cuenta con un presupuesto de 548.464 euros, de los cuales el Cabildo financia 398.464 euros.

Bienes muebles

La adenda para la restauración de bienes muebles de valor cultural amplía el convenio de colaboración para financiar la restauración de elementos de gran valor histórico vinculados a templos y parroquias de Tenerife. Con un presupuesto de 259.326 euros, de los que el Cabildo aporta más de 220.000, se contemplan actuaciones en retablos emblemáticos, obras pictóricas y elementos litúrgicos relevantes, como los del Señor de la Cañita; el retablo de Santiago Apóstol y el de Nuestra Señora de los Remedios, los tres en la parroquia de Nuestra Señora de La Concepción (Santa Cruz de Tenerife). Asimismo se acuerda restaurar las andas de la Virgen de los Remedios en la parroquia de Santiago Apóstol (Los Realejos); el cuadro de La Santa Cena en la Catedral y el retablo de la Epístola en Santo Domingo, ambas en La Laguna. Son intervenciones esenciales para preservar piezas clave del patrimonio artístico religioso y su transmisión a futuras generaciones.

Órganos musicales

Por último, la adenda para la restauración de órganos musicales antiguos se centra en la continuación de los procesos. Regula la financiación de la segunda fase del órgano de la Escuela Castellano-Andaluza (1780), ubicado en la iglesia de San Francisco de Asís (Santa Cruz de Tenerife). Esta actuación, con un presupuesto global de 135.000 euros, (108.000 del Cabildo y 27.000 por el Obispado) refuerza la conservación de un patrimonio sonoro único que forma parte de la memoria cultural de la isla.

Incluídos

El convenio global incluye ya el órgano inglés Bevington & Sons (1858) de la Catedral de La Laguna y el órgano Castellano-Andaluz (fase I) de San Francisco de Asís. La actuación refuerza la apuesta del Cabildo por recuperar instrumentos únicos que forman parte de la identidad musical y litúrgica de Tenerife.

Intervenciones

Estas actuaciones se suman a una larga lista de intervenciones ya financiadas en 2023 y 2024, reforzando el compromiso del Cabildo con la preservación del patrimonio arquitectónico religioso de la isla. Estas obras constituyen un paso esencial para asegurar la integridad física de edificios que han forjado siglos de historia y que siguen siendo hitos identitarios del patrimonio insular.