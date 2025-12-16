Localizan en Tenerife un loro ecléctico protegido por CITES y buscan a su propietario legal

Un ejemplar macho de loro ecléctico (Eclectus roratus), especie protegida por el Convenio CITES, ha ingresado en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Fundación Neotrópico, tras ser capturado en el municipio de La Orotava, en el norte de Tenerife. El ave se encuentra actualmente en fase de aislamiento sanitario, a la espera de los análisis veterinarios correspondientes, mientras se intenta localizar a su propietario legal, único que podría recuperarlo si acredita la documentación exigida por la normativa vigente.

Desde la Fundación Neotrópico se ha informado de que el loro solo podrá ser devuelto al titular que presente la documentación legal válida, asociada a la anilla de identificación correcta, que permita comprobar su origen legal y trazabilidad. El centro recuerda que no es posible entregar el animal en adopción, ya que se trata de una especie incluida en el Apéndice II del CITES (Anexo B del Reglamento Europeo 338/97), lo que prohíbe su tenencia sin autorización administrativa.

Antecedente reciente en el norte de Tenerife

El pasado 12 de julio, otro ejemplar de loro ecléctico de aspecto muy similar fue capturado entre San Juan de la Rambla y La Guancha. En ese caso, el ave portaba una anilla con código alfanumérico distinto, lo que permitió identificar correctamente a su propietario y proceder a su devolución legal.

Este antecedente refuerza la importancia del marcaje obligatorio mediante anilla cerrada o microchip, un requisito imprescindible para la tenencia legal de especies protegidas.

En caso de que no sea localizado el propietario, el loro quedará bajo custodia y en depósito permanente en las instalaciones del Centro de Recuperación de la Fundación Neotrópico, a disposición de las autoridades competentes. El animal convivirá en un aviario de grandes dimensiones, junto a otros ejemplares de su misma especie, garantizando su bienestar y el cumplimiento de la normativa ambiental.

Protección de la biodiversidad en Canarias

Desde la Fundación Neotrópico subrayan que este tipo de actuaciones forman parte de su trabajo continuo en la protección de la naturaleza canaria, la lucha contra el tráfico ilegal de fauna y el control de especies exóticas invasoras.

La entidad desarrolla además programas de investigación, conservación de la biodiversidad, bienestar animal, educación ambiental, así como proyectos de economía circular, agricultura ecosostenible y productos km 0, líneas de trabajo que impulsa desde el año 2005.