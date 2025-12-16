Jorge Rey alerta de nuevas lluvias en Tenerife tras la borrasca Emilia: “Llega una tremenda borrasca la próxima semana”

Jorge Rey ha publicado un nuevo pronóstico del tiempo que no es muy alentador en Tenerife. Tras el paso de la borrasca Emilia, el archipiélago enfrentará más lluvias esta semana, antes de la llegada de un gran frente que afectará a todo el país justo antes de Navidad, dejando unas fiestas marcadas por el mal tiempo. El joven meteorólogo advierte sobre un nuevo temporal proveniente de Estados Unidos, que traerá nieve, lluvias y un notable descenso de las temperaturas en la península.

Jorge Rey advierte de un patrón muy inestable que afectará a las islas

Jorge Rey pone el foco en el viento persistente y en la llegada escalonada de frentes atlánticos que también dejarán lluvias en el archipiélago, especialmente a mitad de semana. Su predicción apunta a que Canarias encara una semana marcada por la inestabilidad atmosférica, aunque lejos de los episodios más extremos que sí se esperan en buena parte del territorio peninsular.

Según el meteorólogo, las islas seguirán bajo la influencia de sucesivas borrascas atlánticas: "El viento seguirá apretando estos días en el oeste y Canarias". El burgalés insiste en que, aunque las precipitaciones no serán especialmente intensas, sí se repetirán en varios momentos de la semana. El escenario general apunta a lluvias débiles o localmente moderadas, con un ligero repunte previsto para el miércoles.

El pronóstico para Canarias no contempla avisos generalizados por fenómenos adversos, por ahora, pero sí un ambiente revuelto. Pese a esto, Jorge Rey matiza que "el miércoles parece que aumentan algo más la inestabilidad, pero generalmente muy poca cosa". Estas precipitaciones estarán asociadas al paso de frentes poco activos, más notorios en las vertientes norte de las islas de mayor relieve.

El viento será otro de los protagonistas, especialmente en zonas expuestas y en las islas occidentales. La sucesión de borrascas atlánticas mantendrá un flujo de aire inestable que, sin generar grandes temporales en las islas, sí contribuirá a un aumento del oleaje en algunas zonas de las islas.

La Península afronta una situación mucho más adversa

Mientras Canarias vivirá un episodio más tranquilo, el panorama en el resto de España será mucho más complicado. Jorge Rey advierte de una "tremenda borrasca que llega la semana que viene a España", con acumulaciones de lluvia importantes y un notable descenso de las temperaturas. Los avisos de la AEMET se concentran en el Mediterráneo, con alertas rojas y naranjas por fuertes tormentas.

“El lunes llega otro frente, con nuevas lluvias y acumulaciones notables en toda la Península Ibérica, incluso también sobre las Canarias durante los próximos días", avanza Rey, aclarando que el mayor impacto se producirá en el territorio peninsular. A medida que avance la semana, el aire frío polar irá ganando protagonismo, abriendo la puerta a nevadas en zonas de montaña e incluso en ciudades del interior como Ávila o Segovia.

Un anticipo de una blanca Navidad

De cara a los días previos a Navidad, el meteorólogo apunta a un escenario claramente invernal en la Península, con nevadas más extensas y vientos intensos, con "una borrasca que llegará profundizando con aire frío polar", que podría marcar el inicio de un periodo muy activo desde el punto de vista meteorológico.

En Canarias el impacto de este patrón será más moderado, con lluvias intermitentes, viento y un ambiente más fresco de lo habitual, pero lejos de los episodios extremos. Un contraste claro que vuelve a situar a las islas como una excepción dentro de un mapa meteorológico dominado por la inestabilidad en el resto de España.