Colas para acceder al Teide: la nieve moviliza a los tinerfeños para disfrutar de una blanca estampa

La novelería por acceder al Parque Nacional del Teide y ser los primeros en poder ver de cerca y tocar la nieve ha hecho que cientos de personas se agolparan durante la mañana de este martes, 16 de diciembre, en el acceso de subida por la zona norte de la isla.

En concreto, más de un centenar de coches permanecían parados en el punto donde se cortó el acceso al Teide por La Orotava, mientras esperaban la ansiada apertura de la carretera, que se produjo en torno a las 11:20 horas. Pitas y clamores marcaron el momento en el que se pudo acceder al Parque Nacional para disfrutar de la nieve que dejó la borrasca Emilia.

Para esta jornada, y atendiendo a la previsión de gran afluencia de visitantes, el Cabildo de Tenerife activó de forma preventiva el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de prealerta, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos aquellos que deseen acceder al Teide hasta el viernes.

Coches esperando la apertura de la carretera. / Arturo Jiménez

Accesos

En concreto, hasta el Parque Nacional se podrá acceder por las carreteras TF-21 (La Orotava), TF-38 (Chío) y la TF-21 (Vilaflor), mientras que los descensos se harán por la TF-24 (La Esperanza) si se ha accedido por el norte, o en el caso del sur, por las mismas vías de subida.