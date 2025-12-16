Apuntes
El CEST advierte del caos que causará la tasa a las guaguas en el aeropuerto
La decisión de Aena de cobrar al transporte de turistas tiene un coste inasumible, saturará la terminal y congestionará más los accesos
El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) reclama amparo institucional y solicita al Gobierno de Canarias, Cabildo y ayuntamientos una actuación conjunta para frenar el cobro por acceso y estancia de las guaguas discrecionales en el Aeropuerto Tenerife Sur, en particular, y en Canarias, en general. Una medida que aplicará Aena desde enero que consideran «puramente recaudatoria y perjudicial para la economía y el empleo en las Islas».
Además de asegurar que supondrá un coste inasumible, el Círculo alerta de «riesgos operativos adicionales», como la acumulación de turistas en las terminales, mayor congestión en los accesos y situaciones de incomodidad para familias con niños. También consideran contradictorio que no se habiliten bolsas reguladoras gratuitas, como ocurre en aeropuertos peninsulares.
La medida, que entraría en vigor en enero en los aeropuertos de Tenerife Sur y Lanzarote, se extendería de forma progresiva al resto del Archipiélago hasta 2027. La propuesta contempla aplicar tasas horarias similares a las del estacionamiento de vehículos particulares, tarifas que el CEST califica de «abusivas». Este planteamiento supone «una distorsión del mercado, un sobrecoste injustificado y un golpe directo a la cadena de valor turística de Canarias», señala el presidente del CEST, Javier Cabrera.
Esta iniciativa es «un nuevo sablazo del gestor aeroportuario, totalmente desalineado con la operativa real de la industria turística canaria» y advierte de su impacto directo sobre la competitividad del destino. Subraya que la medida llega en un momento especialmente delicado, ya que los contratos de la temporada alta de invierno 2025-2026 están cerrados, lo que impide repercutir los nuevos costes ni a turoperadores ni a clientes finales.
Según las estimaciones del sector, el sobrecoste podría alcanzar hasta 6.000 euros mensuales por empresa, una carga que recaerá sobre pequeñas y medianas compañías canarias que operan en un ámbito altamente estacional. «Es un golpe que muchas empresas difícilmente podrán asumir», advierte Cabrera.
El Círculo de Empresarios denuncia que el planteamiento de Aena «no responde a ningún criterio técnico u operativo identificable». Recuerdan que las guaguas deben permanecer una media de tres horas en los recintos aeroportuarios debido a retrasos de vuelos chárter, controles aduaneros más lentos tras el brexit y obligaciones contractuales de posicionamiento previo. «En este contexto, el tiempo de cortesía de una hora propuesto resulta claramente insuficiente y ajeno a la realidad del sector», apunta Javier Cabrera.
Rechazo unánime
La patronal turística Ashotel califica de «desigual, arbitraria y discriminatoria» la tasa a las guaguas turísticas que aplicará Aena desde el 15 de enero en los aeropuertos Tenerife Sur y César Manrique-Lanzarote. Además de suponer «más caos y peor experiencia del cliente», la medida «penaliza a determinados destinos turísticos».
En Tenerife Sur habrá un colapso mayor en la TF-1 por la ubicación de las guaguas en rotondas exteriores y zonas colindantes al aeropuerto, que accederían solo en el momento de cargar a nuevos pasajeros. Por ello, Ashotel solicita «la suspensión inmediata de esta iniciativa y la apertura de una mesa de trabajo que permita evaluar su impacto real y buscar soluciones consensuadas».
El presidente de la CEOE en Tenerife, Pedro Alfonso, advierte de «consecuencias importantes», destaca que las empresas de transporte se ven obligadas a asumir el alto coste de la tasa y los sobrecostes por retrasos en los vuelos, y señala la inexistencia de espacios de espera. La CEOE pide a Aena una reunión urgente.
Con Ashotel y la CEOE se alinea la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Turoperadores rechaza la propuesta de Aena.
