El Cabildo de Tenerife excluye a ambientalistas y científicos del desarrollo del Plan del Teide

El Cabildo de Tenerife excluye de la comisión técnica de seguimiento para el desarrollo del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide a científicos, ambientalistas y otros colectivos ajenos al gobierno insular de CC y PP. El Grupo Socialista reclama la presencia en ese órgano recién creado de la oposición política, de la que el PSOE es la fuerza mayoritaria con 11 consejeros, así como de todos los agentes implicados en el documento.

Tres objetivos

Los socialistas plantean tres objetivos centrales. En primer lugar, deslegitimar el PRUG aprobado, al entender que "no nace del consenso científico, social ni ambiental necesario para un espacio que es Patrimonio Mundial". En segundo término, "exigir un nuevo Plan alternativo", basado en "sostenibilidad real, control de la capacidad de carga y aval técnico". Por último, "corregir el diseño institucional" de la Comisión Insular del Teide, que "actualmente excluye a actores clave en la gestión del parque". El foco crítico lo ponen los socialistas en "la exclusión de quienes gestionan y conocen el parque".

Colectivos

En este sentido, "quedan fuera colectivos científicos, universitarios, conservacionistas, montañeros y entidades directamente vinculadas a la gestión y uso del parque". Para el PSOE, "se incumple, en la práctica, el espíritu del propio Plan Rector, que en su programa 7.5 reconoce la necesidad de coordinación institucional y relación con el entorno".

Cinco puntos

El Grupo Socialista traslada su planteamiento al Pleno, con una moción en la que rechaza el nuevo Plan del Teide, aprobado mediante el Decreto 182/2025, de 1 de diciembre, "por no haber sido el resultado de un proceso de consenso" y, en consecuencia, "no contar con el apoyo de la comunidad científica, universitaria, ambientalista y montañera ni del propio director conservador del parque nacional [Manuel Durbán]".

Otro Plan

La propuesta incluye que el Cabildo de Tenerife inste al Gobierno de Canarias a "elaborar y aprobar un PRUG del Parque Nacional del Teide alternativo" que cuente con "el apoyo social, científico y ambientalista de la Isla de Tenerife".

Modificación

El PSOE solicita la modificación de la Comisión Insular de Seguimiento y Coordinación creada el pasado 27 de octubre para la implantación del Plan Rector del Teide para "permitir la participación de todos los partidos políticos con representación en el salón de plenos de la Corporación Insular", así como de "colectivos o asociaciones con intereses sobre la gestión del Parque Nacional".

Una joven contempla ejemplares de la reforestación en el Parque Nacional del Teide. / Arturo Jiménez

"Política propagandística"

Asimismo, el PSOE requiere que el Cabildo se comprometa a "abandonar la política propagandística basada en falsos anuncios y ocurrencias sin fundamento técnico" para comenzar a gestionar el parque "desde el rigor que precisa nuestro lugar más emblemático". El hipotético acuerdo plantea "dar traslado" de la moción al Gobierno de Canarias, a los ayuntamientos de la Isla y a las demás instituciones que forman parte del Patronato del Parque Nacional del Teide.

Contexto estructural

El Grupo Socialista sitúa la moción en un contexto estructural: "Más de 5 millones de visitantes anuales previstos, un modelo de gestión anclado en esquemas superados o el rechazo reiterado de CC, PP y Vox a herramientas como la ecotasa finalista o el control efectivo de la capacidad de carga". Para el PSOE, "el nuevo PRUG no afronta estos retos", sino que "consolida una explotación intensiva del parque ignorando las advertencias de la comunidad científica".

Valoración

Javier Rodríguez Medina es consejero del PSOE y exresponsable del área de Medio Natural en el anterior mandato. Desde la perspectiva política, considera "indecente" lo que se está haciendo en el Teide y que "se esté machacando de esta forma tan virulenta" un lugar emblemático para Tenerife. Considera que el Plan Rector de Uso y Gestión "estaba llamado a ser el documento sobre el que apoyar una nueva estrategia de movilidad y de visitas", pero "se ha convertido en todo lo contrario", en "un lastre para el propio Parque Nacional del Teide".

Discordia

Ahonda en la idea de que "supone un elemento de discordia que únicamente ha servido para aglutinar todas las sensibilidades que existen en contra de este documento". Enumera a "montañeros, visitantes, el sector audiovisual, el propio director conservacionista que no se ha manifestado a favor o los ambientalistas". Es decir, valora Rodríguez Medina, "han conseguido aglutinar a todas las sensibilidades en contra de este documento y, además, han cometido la soberbia de no saber escuchar".

Otras sensibilidades

Respecto a esto último, el consejero socialista argumenta que "han creado una comisión interna del Cabildo para la implantación del nuevo Plan y no han tenido en cuenta otras sensibilidades", es decir, "ni colectivos, ni asociaciones, ni clubes, ni federaciones, absolutamente nadie". Es más, "ni tan siquiera está el Partido Socialista, el de mayor representación en el Salón de Plenos".

Opiniones contrarias

"No quieren escuchar opiniones contrarias y eso es un síntoma de soberbia", apostilla Javier Rodríguez. Además, apunta que "esa comisión de seguimiento debería estar presidida por Rosa Dávila como presidenta del Cabildo", pero "ha querido delegar en el vicepresidente y consejero de presidencia, José Miguel Ruano".

"Dramático"

"A nosotros esto nos parece dramático", resume el portavoz de medioambiente del PSOE en el Cabildo. A su juicio, "si la presidenta tiene tiempo de inaugurar el portal de Belén y no se lo dedica al Teide, nuestro lugar más señero y de mayor valor ambiental, ¿para qué está?". Rodríguez Medina concluye que "es gravísimo y consideramos que supone devaluar y maltratar al parque nacional".

"Forzar un giro"

El PSOE busca "forzar un giro profundo en la gestión del Parque Nacional del Teide", cuestionando "tanto el contenido" del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión aprobado por el Gobierno de Canarias como "la forma" en que el Cabildo está implementándolo. La moción "no es solo técnica, es una impugnación política del modelo de gobernanza elegido por Rosa Dávila y su gobierno".