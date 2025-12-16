El Cabildo activa el Plan de Emergencias de forma preventiva ante la afluencia de visitantes al Teide tras la borrasca Emilia

La abundante nevada caída en el Parque Nacional de Teide a causa de la borrasca Emilia está generando gran expectación en la isla, por lo que se espera que, desde este martes, cuando se han abierto los accesos, se produzca una gran afluencia de visitantes para disfrutar de la nieve.

Por ello, el Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha declarado la activación preventiva del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de prealerta, a partir de las 11:00 horas de este martes, 16 de diciembre, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y asegurar un acceso ordenado y compatible con la conservación de los valores naturales de este espacio protegido, evitando situaciones de saturación que puedan superar su capacidad de carga.

Además, se recomienda a la población seguir en todo momento las indicaciones de autoprotección emitidas por las autoridades de protección civil, así como respetar las medidas y resoluciones vigentes relacionadas con las restricciones de acceso a senderos, áreas recreativas, pistas forestales, zonas forestales, el Parque Nacional del Teide y otros espacios naturales protegidos.

Subida a la nieve de El Teide / Andrés Gutiérrez Taberne

Asimismo, se mantendrán alertados los medios y recursos insulares, tanto ordinarios como extraordinarios, ante la posible necesidad de intervención para garantizar la seguridad y la adecuada gestión de la situación.

Medidas adoptadas

El dispositivo se iniciará el 16 de diciembre a las 11:00 horas y estará operativo hasta las 18:00 horas. A partir de esa fecha y hasta el viernes 19 de diciembre, el control se aplicará diariamente en horario de 10:00 a 18:00 horas.

Ámbito de actuación y circulación

Por la vertiente norte, el acceso ascendente se realizará por la TF-21 (La Orotava) en sentido único desde La Caldera hasta Portillo Bajo, mientras que el descenso se efectuará por la TF-24 (La Esperanza) hasta su intersección con la TF-523.

Por la vertiente suroeste, el acceso ascendente estará permitido por la TF-38 (Chío) y la TF-21 (Vilaflor) hasta la zona del Teleférico, donde los vehículos deberán iniciar el descenso por la misma vía.

Restricciones y medidas de seguridad

Durante la vigencia del dispositivo se suspende el transporte público, se prohíbe el tránsito de autobuses turísticos, vehículos pesados no esenciales, caravanas, autocaravanas y vehículos recreativos, así como las caravanas organizadas con fines lucrativos o eventos privados.

Asimismo, estará prohibido parar o aparcar en la vía y en los miradores, salvo en los espacios expresamente habilitados, y la velocidad máxima se limita a 50 km/h.

Así está el Teide nevado tras la borrasca Emilia. / EL DÍA

Estas restricciones no afectarán a los vehículos de emergencia, mantenimiento autorizado, ni al personal y personas alojadas o que desarrollen su actividad laboral en el ámbito del Parque Nacional.

Coordinación de medios

El operativo contará con la participación de personal del Área de Carreteras, el Parque Nacional del Teide, el Operativo de Incendios, Seguridad y Protección Civil, así como con el apoyo de Cruz Roja, en el marco del convenio de colaboración en materia de protección civil.

El Cabildo recuerda que estas medidas tienen un carácter preventivo y temporal, y hace un llamamiento a la ciudadanía para que planifique sus desplazamientos, respete las indicaciones del personal desplegado y contribuya a la conservación de este espacio natural único.

Actualización de las restricciones

Por otra parte, el Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería Insular del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha actualizado las restricciones de acceso a los espacios naturales protegidos en la isla debido a los efectos de la borrasca Emilia en Tenerife.

En concreto, las medidas adoptadas son:

Cierre de pistas para vehículos de motor recreativos : la red de pistas para vehículos de motor con fines recreativos sigue cerrada.

: la red de pistas para vehículos de motor con fines recreativos sigue cerrada. Acceso autorizado a áreas recreativas y zonas de acampada : se permitirá el acceso con vehículo a motor a varias áreas recreativas y zonas de acampada, entre las que se incluyen Las Calderetas, San José de los Llanos, Las Raíces, La Caldera, Chío, Arenas Negras, Lomo La Jara, El Lagar, Los Pedregales, Llano de los Viejos, Las Hayas, La Quebrada, La Tahona, El Contador, y Chanajiga.

: se permitirá el acceso con vehículo a motor a varias áreas recreativas y zonas de acampada, entre las que se incluyen Las Calderetas, San José de los Llanos, Las Raíces, La Caldera, Chío, Arenas Negras, Lomo La Jara, El Lagar, Los Pedregales, Llano de los Viejos, Las Hayas, La Quebrada, La Tahona, El Contador, y Chanajiga. Se mantienen cerrados los siguientes equipamientos : Lagunetilla Chica, Hoya del Abade, Barranco Fuente Pedro y Fuente del Llano.

: Lagunetilla Chica, Hoya del Abade, Barranco Fuente Pedro y Fuente del Llano. Rutas abiertas para bicicletas y caballos : La red de rutas para paseos en bicicletas y caballos estará abierta, excepto aquellas cerradas en la plataforma Tenerife ON.

: La red de rutas para paseos en bicicletas y caballos estará abierta, excepto aquellas cerradas en la plataforma Tenerife ON. Se abre al tránsito peatonal la red de senderos con determinadas restricciones que afectan al Parque Nacional y resto de espacios naturales.

Apertura de los accesos al Teide. / Arturo Jiménez

En el Parque Nacional del Teide, se mantiene cerrado el acceso a:

Sendero nº 7: Montaña Blanca-Pico Teide, el tramo comprendido entre la cima de Montaña Blanca y el punto de contacto entre los senderos nº 7 y nº 11 Mirador de La Fortaleza.

Sendero nº 11: Mirador de La Fortaleza.

Sendero nº 10: Telesforo Bravo.

Sendero nº 12: Mirador de Pico Viejo.

Sendero nº 23: Regatones Negros.

Sendero nº 28: Chafarí.

Sendero nº 9: Teide - Pico Viejo – carretera TF-38, el tramo comprendido entre las confluencias de dicho sendero con los senderos nº 38 (Cuevas Negras) y nº 12 (Mirador de Pico Viejo)

En el resto de los espacios naturales de la isla, se prohíbe el tránsito por los siguientes senderos:

PR TF 8 Afur – Taganana – Afur, en su tramo Afur - Tamadiste – Taganana (Parque Rural de Anaga)

PR TF 35 Circular Área Recreativa La Caldera - Mamio - Área Recreativa La Caldera (Parque Natural Corona Forestal)

PR TF 35.1 Casa del Agua – Pinolere (Parque natural Corona Forestal)

PR TF 35.3 Llano de Los Corrales – Pinolere Sendero del Risco de Las Pencas (Sitio de Interés Científico Barranco de Ruíz)

PR TF 52 La Pista del Monte del Agua (Parque Rural de Teno)

PR TF 58 Camino del Risco. Camino de Los Muertos. (Parque Rural de Teno)

Aquellos senderos con incidencias en la plataforma Tenerife ON

Asimismo, continúa el cierre de campamentos y el Aula en la Naturaleza hasta nuevo aviso. Estas medidas se toman mientras los servicios técnicos realizan labores de evaluación y reparación de los daños causados por la inestabilidad meteorológica, con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos y la preservación del entorno natural de Tenerife.