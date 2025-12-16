La Aemet prevé lluvias débiles y viento moderado hoy en Tenerife

Tenerife afronta este martes una jornada marcada por la nubosidad en la vertiente norte y la posibilidad de lluvias débiles durante la madrugada, que podrán repetirse de manera ocasional a lo largo del día, sobre todo en medianías y a últimas horas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El viento del norte irá ganando fuerza con el paso de las horas y el estado del mar será adverso, mientras que las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios.

En la isla, los cielos nubosos se concentrarán principalmente en el norte, con intervalos de nubes y claros en el resto. El viento soplará moderado del norte, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en cumbres, la fachada sureste del área metropolitana y los extremos oeste y noreste, donde no se descartan rachas localmente intensas. En la costa, habrá marejada que podrá aumentar a fuerte marejada, con mar de fondo del norte o noroeste de unos dos metros, por lo que se recomienda precaución.

En el conjunto del archipiélago, la Aemet prevé temperaturas entre los 13 y los 23 grados, con un patrón similar de nubosidad, viento y precipitaciones débiles.

Predicción del tiempo por islas

Tenerife

Predominio de los cielos nubosos en el norte, con lluvias débiles de madrugada y sin descartar alguna precipitación débil y ocasional el resto del día, principalmente en medianías y a últimas horas. Intervalos nubosos en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte moderado, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en cumbres, fachada sureste del área metropolitana y extremos oeste y noreste, con rachas localmente fuertes.

Santa Cruz de Tenerife: mínima 18ºC / máxima 23ºC.

La Palma

Intervalos nubosos, más compactos y con lluvias débiles en el norte de madrugada, especialmente en medianías. Temperaturas sin cambios. Viento del norte a nordeste moderado, con algunos intervalos de fuerte por la tarde en zonas altas y vertientes noroeste y sureste, donde no se descarta alguna racha localmente fuerte.

Santa Cruz de La Palma: mínima 16ºC / máxima 21ºC.

El Hierro

Intervalos nubosos, con mayor nubosidad y baja probabilidad de lluvias débiles de madrugada en el norte, especialmente en medianías. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte por la tarde en los extremos noroeste y sureste.

Valverde: mínima 13ºC / máxima 15ºC.

La Gomera

Intervalos nubosos, más compactos en el norte durante la madrugada, donde se esperan lluvias débiles, especialmente en medianías. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte moderado, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en cumbres y vertientes este y oeste.

San Sebastián de La Gomera: mínima 18ºC / máxima 22ºC.

Gran Canaria

En el norte, predominio de los cielos nubosos con lluvias débiles de madrugada, de carácter ocasional el resto del día en medianías y especialmente a últimas horas. Intervalos nubosos en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte moderado, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en zonas altas y vertientes este y oeste, con rachas localmente muy fuertes.

Las Palmas de Gran Canaria: mínima 18ºC / máxima 22ºC.

Lanzarote

Cielos nubosos de madrugada con lluvias débiles, tendiendo a intervalos nubosos el resto del día, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional. Temperaturas sin cambios. Viento del norte moderado, con intervalos de fuerte en vertientes norte y oeste al final del día.

Arrecife: mínima 15ºC / máxima 21ºC.

Fuerteventura

Cielos nubosos de madrugada con lluvias débiles, tendiendo a intervalos nubosos el resto del día. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Viento del norte moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente oeste y la península de Jandía durante la segunda mitad del día, sin descartar alguna racha localmente muy fuerte.

Puerto del Rosario: mínima 16ºC / máxima 21ºC.