La Aemet prevé una jornada con lluvias y fuertes vientos en Tenerife

La jornada meteorológica en la isla de Tenerife para este martes, 16 de diciembre, viene marcada por un predominio de los cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, y sin descartar alguna precipitación débil y ocasional el resto del día, principalmente en medianías y a últimas horas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas permanecerán con pocos cambios, oscilando los termómetros en la isla entre los 18 y los 23 grados.

También se prevé viento del norte moderado, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en cumbres, fachada sureste del área metropolitana y extremos oeste y noreste, donde serán probables las rachas localmente muy fuertes.

El Teide nevado. / Andrés Gutiérrez

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo general para todo el archipiélago, habrá un predominio de los intervalos nubosos, más compactos en el norte de las islas montañosas y a primeras horas en Lanzarote y Fuerteventura, donde se esperan lluvias débiles, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales el resto del día, especialmente en medianías.

La previsión indica, además, que el viento soplará de componente norte moderado, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en cumbres y vertientes este y oeste de las islas montañosas, así como en vertientes norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura, donde hay probabilidad de rachas localmente muy fuertes.

Avisos

Durante esta jornada, estarán activos dos avisos en Canarias. En este caso, se trata de avisos amarillos por fenómenos costeros adversos, que afectarán a las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

En la primera de ellas, el aviso estará vigente desde las 16:00 horas, mientras que en la segunda se activará unas horas después, a partir de las 20:00 horas. En ambas se espera mar combinada del Norte o Noroeste de 4 a 5 metros.