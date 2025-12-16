Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet avisa de lluvias persistentes en las medianías y zonas altas de Tenerife este miércoles

Se espera un ligero descenso de temperaturas en la isla

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 17 de diciembre, una jornada con predominio de cielos nubosos con claros ocasionales en el sur.

Además, se esperan lluvias débiles a moderadas en la vertiente norte, que podrán ser persistentes en medianías y zonas altas, mientras que en la vertiente sur se prevé que la probabilidad de lluvias sea baja.

Temperaturas y viento

Las temperaturas, por su parte, seguirán con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas. Así, los termómetros en la isla oscilarán entre los 17 y los 22 grados.

También habrá viento del norte moderado, con intervalos de fuerte en los extremos noroeste y noreste, donde hay baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes. En cumbres centrales, viento fuerte del norte con rachas muy fuertes.

Previsión general

La previsión del tiempo general para todo el archipiélago estará marcada también por la lluvia y el viento. En concreto, en Lanzarote y Fuerteventura se esperan cielos nubosos con probables lluvias débiles, tendiendo a intervalos nubosos tras el mediodía.

En las islas centrales y La Gomera, habrá un predominio de los cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas en el norte y zonas altas, y de carácter ocasional y con menor probabilidad en vertientes sur.

La alerta por lluvias y viento da paso a la del riesgo de desprendimientos | ANDRÉS GUTIÉRREZ

Una jornada de viento y lluvia en Tenerife. / ANDRÉS GUTIÉRREZ

En el resto de islas, se prevé que haya intervalos nubosos, más compactos en vertientes norte donde no se descarta alguna precipitación débil al final del día.

Temperaturas con pocos cambios y viento de componente norte moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. Se esperan rachas muy fuertes en cumbres centrales de Tenerife, siendo probables en cumbres de Gran Canaria y La Gomera.

Avisos

Los avisos amarillos por fenómenos costeros adversos activados en Lanzarote y Fuerteventura este martes continuarán durante la jornada del miércoles.

En la primera de ellas, estará activo hasta las 16:00 horas y en la segunda, hasta mediodía. En ambas se espera mar combinada del Norte o Noroeste de 4 a 5 metros.

