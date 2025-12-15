Tres condenados a cinco años y medio de prisión por secuestro, extorsión y lesiones en Arona

Todo comenzó con una invitación aparentemente inocente. Un hombre, aprovechando la relación de amistad que mantenía con otro, se ofreció a llevarlo a ver un inmueble que, según dijo, tenía intención de vender. Nada hacía sospechar que aquel trayecto ocultaba un plan de violencia cuidadosamente preparado con antelación junto a otras dos personas. Ocurrió en el municipio tinerfeño de Arona en 2019 y ahora, seis años después, tres acusados se han sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acusados de extorsión, secuestro y lesiones.

El destino no era una vivienda, sino un garaje subterráneo, elegido expresamente por estar aislado y tener unas condiciones ideales de escasa visibilidad. Allí, tras recoger a la víctima en su domicilio, estacionó el vehículo en una zona no habilitada para aparcar pero ideal por las condiciones de oscuridad, reduciendo al mínimo las posibilidades de ser visto. En ese lugar aguardaban ocultos los otros dos acusados, tal y como habían se habían compinchado previamente.

En el momento en que la víctima se bajó del coche, la emboscada se puso en marcha. Los dos hombres que esperaban escondidos aparecieron de forma repentina y comenzaron a golpearla con extrema violencia, sobre todo con golpes en la cara, la cabeza y el cuerpo. A los pocos instantes, el hombre que había llevado en su coche a la víctima se sumó a la agresión.

Para evitar que la víctima pudiera pedir ayuda, los agresores le taparon la boca con cinta americana mientras continuaban dándole golpes. En medio de la paliza, uno de ellos sacó una pistola táser y disparó contra la víctima en varias ocasiones, provocándole descargas eléctricas que la dejaron aturdida y sin capacidad de reacción.

La violencia no tenía solo un fin intimidatorio. Mientras le pegaban, los tres agresores le exigían a la víctima que transfiriera el dinero que tenía en su cuenta bancaria a otras cuentas controladas por uno de los acusados. El objetivo era claro: obtener un beneficio económico aprovechándose del miedo de la víctima a la que tenían totalmente sometida. Sin embargo, las transferencias nunca se completaron.

El ruido que estaban haciendo los agresores comenzó a inquietarles y temiendo que fueran descubiertos, se les ocurrió sacar de allí a la víctima para continuar con el plan en otro lugar, más alejado de posibles miradas y oídos que pudieran delatarles. Así, introdujeron a la víctima, todavía amordazada, en el maletero del vehículo con la intención de abandonar el garaje pero el plan, no obstante, se frustró de forma inesperada. Otro coche bloqueaba la salida del garaje, y les impidió continuar la marcha.

Esa circunstancia permitió que la Policía interceptara a uno de los agresores junto con la víctima aún retenida en el maletero. Los otros dos implicados consiguieron huir de allí .

Las consecuencias físicas y psicológicas de la agresión fueron importantes. La víctima sufrió fracturas de huesos y múltiples contusiones, lesiones que requirieron asistencia médica y tratamiento posterior, incluyendo reposo y limitaciones funcionales. El ataque le ocasionó secuelas permanentes, como cicatrices visibles y un síndrome de estrés postraumático.

Antes de que se celebrara la vista oralal, uno de los acusados resarció económicamente a la víctima por los daños sufridos [en una cantidad que no ha trascendido], lo que llevó a esta a renunciar a ejercer acciones civiles.

Aun así, el caso llegó a la Audiencia Provincial, donde la Fiscalía pedía que fueran condenados dos de los acusados a 12 años y medio de prisión y el tercero a 11 años y medio. Finalmente, las defensas y el Ministerio Público han alcanzado un acuerdo por el que tras reconocer los hechos se les condena a cinco años y medio de prisión. La fiscal acepta la atenuante de dilaciones indebidas y no se ha opuesto a la suspensión de la condena para uno de los acusados al no tener antecedentes penales. Otro se encuentra en prisión y al tercero se le comunicará la ejecutoria.