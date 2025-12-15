Tenerife recupera el pulso con una estampa de Navidad
El Cabildo anuncia los preparativos de la ‘operación nevada’ tras el paso de una tormenta que deja una estela de 584 incidencias de pequeña escala
Se fue la borrasca Emilia, pero se queda el frío. El amplio manto blanco que cubre el Teide hace estragos en los termómetros y algunos municipios tinerfeños registraron ayer temperaturas que se acercan más a la estación invernal que a los últimos coletazos de un otoño más lluvioso de lo habitual en los últimos años: Claudia y, en menor cantidad, Emilia han regado con generosidad el campo canario. La nieve permanece en Las Cañadas a la espera de completar el filtrado a las galerías de aguas que están conectadas con el Parque Nacional. Mientras tanto, el Cabildo de Tenerife anuncia los preparativos de la operación nevada. Los accesos a la cumbre siguen cerrados, pero en las próximas horas habrá novedades. La presidenta insular, Rosa Dávila, anunció a media mañana de ayer que «se está trabajando con intensidad para que los tinerfeños puedan disfrutar de la nieve lo antes posible».
Ayer fueron minoría los que intentaron burlar los controles para disfrutar de un domingo de tonalidades blancas. Los pocos que se arriesgaron a irse hasta Las Lagunetas (El Rosario) o El Portillo (La Orotava) se encontraron de frente con las patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y tuvieron que darse la vuelta. No hubo sanciones, pero sí pequeños toques de atención por la imprudencia que estaban cometiendo. «Los compañeros están teniendo una jornada tranquila», comentó al filo del mediodía una portavoz del instituto armado.
El Teide, seguro, será uno de los puntos más visitados en las próximas horas. No descarten, incluso, que los censos escolares sufran en la jornada de hoy un ligero adelgazamiento por la novelería de tirar para la montaña y lanzarse por las laderas con plásticos, buggys y cualquier otro artefacto que posibilite un buen deslizamiento sobre la nieve. «El objetivo principal es garantizar la seguridad de los ciudadanos y los accesos van a estar cerrados hasta que se limpien las vías», insitió Dávila.
El balance final de incidencias que ha realizado el Cabildo de Tenerife después de los episodios más gruesos de la borrasca Emilia incluye un total de 584 incidencias, casi todas relacionadas con las fuertes rachas de viento que se registraron durante la jornada del sábado: en la zona de Izaña su velocidad alcanzó los 159 kilómetros por hora. La mayoría de los partes que tuvieron que atender los recursos de emergencias estaban asociados a la caída de árboles, vallas, faloras o mobiliario urbano. En algunos casos puntuales se tuvo que actuar en la red de alcantarillado al quedar los desagües colapsados por las ramas. Sobre todo, en las horas que siguieron a las granizadas que cayeron el pasado sábado en varias franjas horarias. Durante este accidentado y largo fin de semana el Cabildo mantuvo activo un equipo de 374 personas que se coordinaron con los recursos municipales de los 19 ayuntamientos que optaron por seguir el protocolo de sus Planes de Emergencias Municipales para dar respuesta a estas adversidades metereológicas.
En lo que hace referencia al litoral, durante la madrugada del domingo se prestó mucha atención al cambio de marea en Garachico, Tacoronte, Puerto de la Cruz y en las zonas costeras laguneras de Valle de Guerra, Tejina, Bajamar y Punta del Hidalgo. Hasta el amanecer la situación se comportó dentro de los márgenes de normalidad que hay los días en los que el mar se agita y el espumaraje queda anclado a la zona de costa. Lo más reseñable fue una pequeña inundación durante la madrugada de la Plaza del Charco portuense. La franja de Martiánez o San Telmo, en Puerto de la Cruz, ofreció unas estampas espectaculares pero sin que se registraran incidencias. A pesar de que los avisos por fenómenos costeros adversos seguían activos, poco a poco la situación se fue calmando.
En aeropuertos y puertos la normalidad regresó 24 horas después de una jornada en la que se contabilizaron una veintena de incidencias aéreas en el Archipiélago [cancelaciones, desvíos y retrasos], casi todas, por la acción del viento en aeródromos como el de Gando (113 kilómetros por hora), La Palma-Mazo (96 km/h) y Tenerife Norte (88 km/h). En esos tres puntos geográficos la ventolera no desapareció en la jornada de ayer, pero sí que rebajaron algo su intensidad [Gando - 35 km/h, La Palma- Mazo 35 km/h y Los Rodeos 30 km/h] de manera considerable. Donde también hubo más movimiento fue en la calle. Y es que después de una jornada sabatina en la que la gran mayoría de los ciudadanos optaron por quedarse en casa metidos bajo una manta y disfrutando de una larga sesión de lectura o televisión, ayer con los rayitos de sol que brillaron a media mañana más de uno/a se reactivó para salir en busca de los encargos de Navidad que aún están pendientes de concretar.
Se va el viento, llega el frío
Carmen hace la cola en la churrería. Ojea en el periódico las incidencias que la borrasca Emilia dejó en Tenerife el día anterior y no se reprime cuando le quedan dos clientes por delante para que llegue su turno. «¡Qué frío!», exclama para ver si el churrero agiliza sus movimientos. «Anoche sí pasé frío», le comenta a un señor que ata un perro a un poste metálico instalado a la entrada.
En el instante en el que Carmen hace pública su queja el termómetro indica una temperatura de 12º centígrados en la capital tinerfeña. El sol aún no ha salido, pero todo parece indicar que los chubascos intermitentes, en ocasiones con unas gotas muy gruesas, son los últimos coletazos de Emilia. Se va el viento, pero queda la nieve en las cimas del Teide, unas lloviznas de baja intensidad y, sobre todo, no se va la sensación de frío que ya existía a mitad de la pasada semana. Mucho antes del temporal.
La caída de las temperaturas en las últimas horas ha sido considerable en casi todos los municipios de la Isla. Los -6º de Izaña forman parte de la normalidad de un escenario marcado por una gran nevada, pero sí que llaman un poquito más la atención las mínimas registradas en Vilaflor (7º); Santiago del Teide (8º); El Rosario (11º); El Tanque (11º) o Guía de Isora (11º). Tampoco la cosa estuvo mucho más calentita en el centro de Arafo, Granadilla, El Sauzal, Icod de los Vinos, La Guancha, La Victoria o El Tanque, donde la temperatura más baja del día se clavó en 12º. Carmen pide dos chocolates y tres euros de churros de argollas para llevar y antes de recibir el cartucho se acuerda que este fin de semana iba a aprovechar para salir a buscar los últimos encargos de Navidad. «Me voy a acercar a los congelados a por los langostinos porque como vaya la próxima semana me los cobran tres veces más caro; prefiero mojarme a pagar más». La sentencia, o la idea para otras personas que permanecen en la hilera, viene envuelta en un último comentario sobre lo que le espera hoy en La Laguna. «No me queda nada mañana en ese colegio», vaticina sobre un frío para el que parece entrenarse. «Cada vez que hay nieve es insoportable». Carmen, por si te vale de ayuda, ayer la mínima que se registró en Aguere fueron 13º, pero no te fíes del frío lagunero.
