El Teide espera con su manto blanco a la apertura de accesos por parte del Cabildo

Una de las imágenes más esperadas en Tenerife es ver al majestuoso Teide vestido de blanco. El punto más alto de España luce sus mejores galas tras el paso de la borrasca Emilia y su presencia impone desde la lejanía. La temperatura media de la Isla ha descendido drásticamente tras las nevadas de estos días, algo que ha encendido el deseo de los tinerfeños de visitar el Parque Nacional.

El Cabildo de Tenerife trabaja a destajo en varios frentes dentro de la 'operación nevada'. El primero, el de adecuar todas las vías interiores del Parque Nacional, que llegaron a soportar capas de nieve de medio metro de altura. El segundo, el de abrir de manera coordinada los accesos al lugar. Por el momento, estos se mantienen cerrados hasta nuevo aviso.

Desde la institución tinerfeña destacan el civismo que ha imperado en la sociedad tinerfeña, que en su gran mayoría ha dado un comportamiento ejemplar al no intentar saltarse la prohibición de acceso por las vías cortadas. Decenas de operarios llevan trabajando todo el fin de semana con vistas a lo que se espera un desembarco en masa de visitantes, ávidos de disfrutar de la mayor nevada desde el 2016.

El Día

Prudencia

Esta es la palabra que más se utiliza desde las instituciones. Es importante mantener la precaución aunque las vías luzcan limpias y se permita el acceso (cuando se abra). No se puede olvidar que el Parque Nacional del Teide es un lugar protegido y un área de biodiversidad única en el mundo.

Además, las características de la alta montaña distan mucho de lo que habitualmente solemos disfrutar tanto en Tenerife como en Canarias. Por eso se ruega que el comportamiento en este paraje tan majestuoso como delicado sea el debido, tanto por parte de los tinerfeños como de aquellos que visitan el Teide de fuera.