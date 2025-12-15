Santa Cruz paga dos veces: devuelve más de cinco millones de euros a Europa

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha visto obligado en las últimas tres semanas a devolver a Europa 5,1 millones de euros que había captado para que a los contribuyentes de la capital no les costara —o les costara menos— la implantación del carril bici en el centro de la ciudad y la mejora del servicio de recogida de basura. El motivo de esta situación es doble: la falta de decisión política del equipo de gobierno y los reparos formulados por la Intervención municipal, que han acabado bloqueando la ejecución de los proyectos conforme a las condiciones exigidas por la Unión Europea.

En el caso del carril bici, el resultado ha sido especialmente gravoso. Santa Cruz ejecutó obras en Méndez Núñez, El Pilar, La Marina, la avenida Francisco La Roche y San Sebastián, con un coste aproximado de 1,5 millones de euros, para un proyecto que posteriormente fue descartado tras la judicialización del asunto por parte de vecinos de Zona Centro. Los tribunales dieron la razón a la asociación Urban-Zona Centro El Perenquén, que lideró el rechazo a la actuación.

El balance es contundente: la capital gastó 1,5 millones en una infraestructura que ha quedado sin uso como red ciclable y, además, tuvo que devolver a Europa la subvención concedida —con intereses— al haber expirado el plazo de ejecución el 31 de diciembre de 2024. En la práctica, el carril bici se utiliza hoy como zona de carga y descarga para el comercio y como aparcamiento nocturno. El proyecto, a ojos de Bruselas, no se culminó tal y como fue planteado para obtener la ayuda.

Una situación similar se ha producido con los 3,6 millones de euros logrados para la implantación del quinto contenedor de residuos orgánicos, la adquisición de dos camiones eléctricos y la puesta en marcha de dos puntos limpios. El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, explicó en la comisión de control del pasado jueves que el Ayuntamiento ha optado por devolver la subvención europea tras la negativa del alcalde a levantar el reparo del interventor, que considera que no se puede pagar con fondos europeos material que corresponde asumir a la empresa concesionaria del servicio.

En consecuencia, Santa Cruz deberá financiar con fondos propios la compra de los contenedores marrones y el resto de actuaciones necesarias para cumplir la ley en materia de residuos. Hasta la fecha, el contenedor orgánico solo se ha implantado en los distritos Centro-Ifara y Salud-La Salle.

La diferencia con el carril bici es que, en el caso de los residuos, el Ayuntamiento había recibido ya la mitad de los 3,6 millones concedidos. Ese dinero no tendrá que devolverse y se destinará a la implantación del quinto contenedor, mientras que el resto —unos 1,9 millones— sí ha sido reintegrado. «No se pierde lo que no se tiene», resumió Tarife, aunque admitiendo que lo que iba a pagarse con fondos europeos deberá ahora sufragarse íntegramente con recursos municipales.

Carril bici en Santa Cruz de Tenerife.

Rentabilidad

Carlos Tarife, también responsable del área de Desarrollo Estratégico, quiso poner en valor el trabajo del equipo encargado de captar fondos europeos para la ciudad. «Firmo la proporción», afirmó, al recordar que en los últimos tres años se han conseguido 62 millones de euros, de los que solo se han devuelto 3,2 millones.

Creado en abril de 2022, el área de Planificación o Desarrollo Estratégico ha logrado captar alrededor de 50 millones de euros en subvenciones europeas, principalmente vinculadas a los fondos Next Generation. De esa cuantía, unos 25 millones se han destinado a rehabilitación de viviendas y regeneración urbana.

Entre las principales líneas de financiación destaca la Zona de Bajas Emisiones y Movilidad Sostenible, con 10 millones de euros que han permitido actuaciones como las obras en la calle La Rosa, la adquisición de guaguas eléctricas, la instalación de puntos de recarga y la implantación de carriles específicos. En gestión de residuos se han obtenido 5 millones, que han acelerado la implantación del contenedor marrón, un proyecto que de otro modo se habría desarrollado a más largo plazo con fondos propios.

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ha sumado otros 5 millones, materializados en actuaciones como el Dique de San Andrés, infraestructuras sostenibles, la digitalización del sistema turístico —con la futura oficina del intercambiador y la sala inmersiva del Palacio de Carta— y una ruta autoguiada del Carnaval. Además, se han captado 7 millones para digitalización y gobernanza, con especial incidencia en la modernización del ciclo del agua a través de Emmasa y en nuevas tecnologías vinculadas a la sostenibilidad ambiental.

Un balance que el gobierno municipal reivindica como positivo, aunque las devoluciones recientes han reabierto el debate político sobre la planificación, la toma de decisiones y la capacidad real del Ayuntamiento para ejecutar los proyectos europeos que logra captar.

Y otra tarjeta de presentación que distingue al equipo de desarrollo estrategico: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha consolidado como el único municipio canario incluido en el listado de los cien mayores perceptores finales de los fondos europeos Next Generation remitido por el Gobierno de España a la Comisión Europea.

Los fondos europeos obtenidos por Santa Cruz se destinan a proyectos de distinta naturaleza, entre ellos la implantación de zonas de bajas emisiones, la rehabilitación de edificios, actuaciones en ciberseguridad y la instalación de sistemas de energías térmicas, más allá de devolver el dinero por lo ocurrido con el carril bici –pagado por partida doble– o el revés con el servicio de basura. n