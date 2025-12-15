La 'reina' Lola Índigo aterriza en el Tenerife Cook Music Fest 2026

El Tenerife Cook Music Fest continúa reforzando su programación tras el 'sold out' absoluto del concierto de Don Omar el pasado viernes, en el que se agotaron 40.000 entradas en menos de una hora para su única fecha confirmada. En este contexto de máxima expectación, el festival confirma ahora la incorporación de Lola Índigo, una de las artistas más influyentes y exitosas del panorama musical actual, que aterriza en Tenerife para ofrecer un espectáculo que promete ser uno de los grandes momentos de la edición 2026. La cantante actuará en la isla el 16 de julio.

Lola Índigo se ha consolidado como un referente indiscutible de la música pop y urbana en España, con una trayectoria marcada por el éxito, giras multitudinarias y una puesta en escena de alto nivel. Con millones de reproducciones en plataformas digitales y numerosos discos de platino, la artista destaca por su energía, su concepto visual y su fuerte conexión con el público.

Quinto aniversario

El Tenerife Cook Music Fest celebra en 2026 su quinto aniversario, consolidándose como un evento de referencia internacional. Tras una edición 2025 que reunió a más de 60.000 asistentes, el festival vive un momento histórico con el sold out absoluto de 40.000 entradas en menos de una hora, alcanzado el pasado viernes con la única fecha confirmada hasta el momento, y reafirma su apuesta por una programación diversa, de primer nivel y con proyección global.

Además, está prevista la posible apertura de un cupo adicional de entradas, para que los fans de Lola Índigo puedan disfrutar de su esperado concierto.

Toda la información sobre la actuación de Lola Índigo, así como la venta de entradas y próximos anuncios del cartel, está disponible en la web oficial del evento: www.cookmusicfest.es.