El PP de Tenerife denuncia el “tasazo” de basura y acusa al Gobierno de Sánchez de cargar el coste sobre familias y pymes

El Partido Popular de Tenerife ha vuelto a denunciar este martes el llamado “tasazo de basura”, una nueva tasa obligatoria derivada de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, impulsada por el Gobierno de España y en vigor desde abril de 2025 para municipios de más de 5.000 habitantes. Según el PP, la medida supone un nuevo golpe al bolsillo de familias, autónomos y pequeñas empresas, al trasladar el coste real de la gestión de residuos sin prever compensaciones fiscales.

De acuerdo con datos oficiales y estudios técnicos citados por los populares, la cuota media anual por hogar se sitúa en torno a los 116 euros, tras una subida significativa respecto al año anterior y muy por encima del incremento del IPC. En el caso de los comercios y actividades económicas, las tasas pueden superar los 300 o 400 euros anuales, dependiendo del municipio y del tipo de negocio, lo que —según el PP— afecta directamente a la competitividad de las pymes y los autónomos en Tenerife.

Unos operarios realizan tareas de recogida de basura. / El Día

El presidente insular del PP de Tenerife, Lope Afonso, ha señalado que, aunque la tasa responde a directivas europeas, “el problema no es cumplir la normativa, sino cómo se gestiona su aplicación”, acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de trasladar la carga económica a la ciudadanía “sin medidas alternativas ni alivios fiscales”.

Frente a ello, Afonso ha puesto como ejemplo a los ayuntamientos gobernados por el PP en la isla, como Los Realejos, donde se han aprobado rebajas del IBI para compensar la subida de la tasa de basura. En este contexto, el PP de Tenerife ha lanzado un spot informativo bajo el lema “Con el PSOE todo cuesta más”, con el objetivo de explicar a la ciudadanía el impacto de esta nueva tasa y defender que “hay otra forma de gobernar y proteger la economía familiar”.