Operativo sin precedentes para evitar colapsos en El Teide tras la nevada de Emilia

El Cabildo de Tenerife pondrá en marcha, a partir de este martes 16 de diciembre, un operativo sin precedentes para evitar colapsos en El Teide tras la borrasca Emilia, que dejó la mayor nevada de los últimos nueve años. El número de efectivos de seguridad que actuarán para controlar el tráfico será el más grande que se haya aplicado. Policía Local de La Orotava, Guardia Civil, Policía Canaria, Agentes de Medio Ambiente, guardas rurales y refuerzos de BRIFOR estarán al pie de las carreteras del parque para garantizar la seguridad de los visitantes.

Dinámico

Solo se podrá acceder en coche, de 11:00 a 18:00 horas, con restricciones en el sentido de circulación de las vías y con cuatro puntos de aparcamiento en todo el Parque Nacional. La operación tendrá un carácter dinámico, ya que se podrán realizar cambios en función de la evolución de la situación de afluencia. Durante los primeros días de apertura de las carreteras, se prohíbe la circulación de quads, guaguas y motocicletas de cualquier tipo en el espacio natural.

Se espera una importante afluencia de personas por la intensidad de la nevada, de ahí las normas establecidas por el Gobierno insular. Además, ruegan a tinerfeños y visitantes que apelen "al sentido común" y al cumplimiento de la resolución dictada por la Consejería Insular del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias para regular los accesos.

Carreteras

En cuanto a la entrada del tráfico rodado, si se accede por La Orotava (TF-21) solo se podrá llegar hasta el Portillo Bajo y descender por la carretera de La Esperanza (TF-24) en sentido único de descenso. En la vertiente suroeste, la más nevada en esta ocasión, se podrá entrar por Chío (TF-38) y Vilaflor (TF-21) hasta el Teleférico del Teide, donde los coches darán la vuelta para salir, de nuevo, por el Sur. Se podrá circular en ambos sentidos. Es la segunda vez que el Cabildo implanta este modelo de circulación ante la previsión de afluencia. La primera fue en 2021.

Cuatro puntos de aparcamiento

Está prohibido parar y aparcar a lo largo de la vía y en los miradores. Los puntos de aparcamiento habilitados están en el Parador Nacional, Teleférico del Teide, Roques de García y Portillo Bajo, según la Corporación insular. La actuación del servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife es fundamental para habilitar estas áreas de estacionamiento, ya que durante el mediodía del lunes 15 de diciembre algunas de ellas se encontraban totalmente cubiertas de nieve.

Cambio de horario

El control de acceso al Teide cambiará de horario a partir del miércoles 17 y hasta el viernes 19 de diciembre, donde se adelantará comenzando una hora antes, a las 10:00 horas. En cuanto a la activación de la 'Operación nevada' para el próximo fin de semana, el Cabildo de Tenerife tomará la decisión estos días.

Atrevidos

Aunque el acceso al Teide está totalmente prohibido, algunos se atreven a desobedecer las indicaciones y aparecen en medio de la carretera con un buggie. Explican que ya se cruzaron a varios agentes y que están al tanto del veto. Lo mismo ocurre con un ciclista, que muy decidido transita hacia lo más alto del parque, pero que obedece ante las advertencias del técnico de Servicio de Protección Civil del Cabildo de Tenerife, Pepe Reñasco.

Más nieve por el Sur que por el Norte

La nieve aparecía de manera gradual al subir por la carretera de La Orotava. Las primeras escarchas se divisaron cerca de Ramón Caminero, a unos 1.500 metros de altura. De una manera inusual, Emilia pintó mucho más de blanco la cara sur de Tenerife. El recorrido hacia el Parador Nacional del Teide, la última parada, era cada vez más cándido y frío y la estampa desde los Roques de García era propia de una postal navideña. En la instalación turística había una veintena de huéspedes, todos extranjeros, a los que la borrasca sorprendió durante el fin de semana. Este lunes 15 de diciembre ya solo quedaban tres o cuatro astrofotógrafos. El resto pudo salir del parque nacional con la ayuda de las cuñas y quitanieves. La línea telefónica se cayó el viernes y todavía no ha vuelto.

Limpieza continua

La maquinaria del servicio insular de Carreteras seguía limpiando los arcenes de las vías en la jornada previa a su apertura. El tramo entre el Teleférico del Teide y El Portillo fue 'barrido' por cuatro máquinas sin piedad. Los operarios del área llevan todo el fin de semana trabajando sin descanso. "Aquí hoy -lunes 15 de diciembre- nos queda por lo menos hasta las ocho de la tarde", espetó uno de ellos, a la par que avisaba a su compañero de que parara a la altura de Montaña Blanca.

Antes de llegar a este punto están las Minas de San José, a unos 2.300 metros de altitud. El paraje llano abrumaba con un manto blanco sin ninguna huella. El sol no se quiso perder la nevada de Emilia y salió de manera justiciera durante la jornada del lunes. La intensidad de su brillo amenaza la existencia de la nieve durante varias semanas, aunque en algunos puntos de los márgenes viarios llegaba casi a un metro de altura. Mirar hacia Siete Cañadas y Diego Hernández era deleitarse y comprobar como un paisaje que puede compararse con el mismísimo planeta Marte, ahora no llega tan lejos.