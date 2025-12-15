El Obispado de Tenerife analiza ceder inmuebles para uso social y residencial

El Obispado de Tenerife está analizando la posibilidad de poner a disposición de la sociedad algunos de sus inmuebles para uso social y residencial, especialmente en un contexto marcado por la dificultad de acceso a la vivienda y la demanda de alojamientos para estudiantes universitarios. Así lo ha señalado el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, quien ha subrayado la voluntad de la Iglesia de colaborar, aunque ha advertido de los condicionantes que impone el estado de conservación de muchos edificios.

Según explicó el prelado en declaraciones a los medios de comunicación, la diócesis tiene perfectamente inventariadas las herencias, donaciones y bienes inmuebles que recibe, y toda esa información está sujeta a los criterios establecidos por la normativa vigente en materia de transparencia.

Inventario de bienes y marco de transparencia

El obispo recordó que existe una ley de transparencia que obliga a informar sobre este tipo de patrimonio, y aseguró que las cuentas y propiedades del Obispado están debidamente documentadas. En este sentido, destacó que las donaciones en vida han descendido de forma notable en los últimos años, un factor que también condiciona la capacidad de actuación de la Iglesia.

Los inmuebles de la diócesis están catalogados y registrados, y algunos de ellos han despertado el interés de instituciones públicas, como la Universidad de La Laguna (ULL), con la que el Obispado mantiene conversaciones abiertas para explorar posibles usos, especialmente a estudiantes.

Limitaciones por el estado de los edificios

No obstante, Eloy Santiago fue claro al señalar que muchos de los edificios presentan un estado de conservación deficiente, lo que dificulta su cesión inmediata. “Varios inmuebles necesitan arreglos importantes”, explicó, subrayando que el mantenimiento del patrimonio histórico supone un esfuerzo económico considerable para la diócesis.

Aun así, apuntó que algunos espacios de residencia interna de la Iglesia podrían habilitarse de forma puntual y por periodos cortos, siempre que las condiciones lo permitan. Se trata, en cualquier caso, de soluciones limitadas y no generalizables a todo el patrimonio inmobiliario del Obispado.

Cesiones ya realizadas y uso social del patrimonio

El obispo recordó que la Iglesia ya ha cedido algunos de sus espacios para fines sociales. Un ejemplo destacado es el seminario diocesano, que fue cedido de manera gratuita al Gobierno de Canarias para atender la emergencia migratoria. Actualmente, este recurso está ocupado y gestionado por una ONG independiente, en coordinación con las administraciones públicas.

Además, la diócesis dispone de viviendas alquiladas a precio social, y otros inmuebles están gestionados por entidades de carácter social como Cáritas, así como por distintas fundaciones vinculadas a la atención de personas vulnerables.

Inmuebles concretos en estudio

Aunque el obispo reconoció que, al llevar poco tiempo en el cargo, no conoce aún en detalle todos los edificios, sí citó algunos inmuebles concretos que forman parte del patrimonio diocesano. Entre ellos, mencionó un edificio situado en la calle Anchieta, en La Laguna, otro en Buenavista del Norte, y otros espacios sobre los que se mantiene diálogo con entidades como San Juan de Dios y Restituciones.

Pese a ello, Eloy Santiago quiso matizar que no se trata de una cantidad elevada de edificios, y que la capacidad de cesión es limitada. “No se puede hablar de una cantidad ingente de inmuebles”, señaló.

Voluntad de colaboración con la sociedad

El obispo concluyó reiterando que existe una clara voluntad por parte del Obispado de poner sus bienes al servicio de la Iglesia y de la sociedad, siempre que sea posible y compatible con la conservación del patrimonio. “Intentamos hacerlo en la medida de nuestras posibilidades, aunque mantener edificios antiguos supone un gran esfuerzo”, afirmó.