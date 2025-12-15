El norte de Tenerife amanecerá este martes con lluvias débiles y viento fuerte en zonas altas, según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes una jornada marcada por el predominio de los cielos nubosos en el norte de Tenerife, donde se esperan lluvias débiles durante la madrugada, especialmente en áreas de medianías. A lo largo del día no se descarta alguna precipitación ocasional, sobre todo a últimas horas, mientras que en el resto de la isla predominarán los intervalos nubosos.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, manteniéndose en valores suaves propios de esta época del año. En cuanto al viento, soplará del norte de forma moderada, aunque ganará intensidad durante la segunda mitad del día, con intervalos de viento fuerte en las cumbres, la fachada sureste del área metropolitana y en los extremos oeste y noreste de la isla, donde podrían registrarse rachas localmente muy fuertes.

Temperaturas previstas en Tenerife

Santa Cruz de Tenerife: mínima de 18 ºC y máxima de 23 ºC

Tiempo variable en La Gomera con lluvias débiles de madrugada

En La Gomera, la previsión meteorológica apunta a una situación similar. Se esperan intervalos nubosos, con mayor compactación de las nubes durante la madrugada en el norte de la isla, donde no se descartan lluvias débiles, especialmente en zonas de medianías.

Las temperaturas se mantendrán estables, sin variaciones significativas respecto a días anteriores. El viento será de componente norte, moderado en general, aunque con intervalos de fuerte intensidad por la tarde en cumbres y en las vertientes este y oeste, donde también son probables rachas puntualmente intensas.

Temperaturas previstas en La Gomera

San Sebastián de La Gomera: mínima de 18 ºC y máxima de 22 ºC

Lluvias débiles en el norte de La Palma y viento intenso en zonas altas

En La Palma, la Aemet prevé intervalos nubosos, con mayor presencia de nubosidad en el norte de la isla durante la madrugada, cuando podrían registrarse lluvias débiles, sobre todo en medianías.

Las temperaturas permanecerán sin cambios, mientras que el viento soplará del norte a nordeste, moderado en general. No obstante, durante la tarde se esperan intervalos de viento fuerte en zonas altas y en las vertientes noroeste y sureste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte.

Temperaturas previstas en La Palma

Santa Cruz de La Palma: mínima de 16 ºC y máxima de 21 ºC

El Hierro: nubosidad y baja probabilidad de lluvias

En El Hierro, el escenario meteorológico estará dominado por intervalos nubosos, con nubes más compactas en el norte durante la madrugada. En estas zonas existe una baja probabilidad de lluvias débiles, especialmente en medianías.

Las temperaturas seguirán estables, sin cambios destacados. El viento será del nordeste, moderado, aunque por la tarde podría intensificarse con intervalos de viento fuerte en los extremos noroeste y sureste, donde también podrían darse rachas localmente intensas.

Temperaturas previstas en El Hierro