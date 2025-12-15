El norte de Tenerife amanecerá este martes con lluvias débiles y viento fuerte en zonas altas, según la Aemet
La previsión apunta a cielos nubosos de madrugada en el norte de las islas occidentales y rachas intensas en cumbres y áreas expuestas, con temperaturas estables
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes una jornada marcada por el predominio de los cielos nubosos en el norte de Tenerife, donde se esperan lluvias débiles durante la madrugada, especialmente en áreas de medianías. A lo largo del día no se descarta alguna precipitación ocasional, sobre todo a últimas horas, mientras que en el resto de la isla predominarán los intervalos nubosos.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, manteniéndose en valores suaves propios de esta época del año. En cuanto al viento, soplará del norte de forma moderada, aunque ganará intensidad durante la segunda mitad del día, con intervalos de viento fuerte en las cumbres, la fachada sureste del área metropolitana y en los extremos oeste y noreste de la isla, donde podrían registrarse rachas localmente muy fuertes.
Temperaturas previstas en Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife: mínima de 18 ºC y máxima de 23 ºC
Tiempo variable en La Gomera con lluvias débiles de madrugada
En La Gomera, la previsión meteorológica apunta a una situación similar. Se esperan intervalos nubosos, con mayor compactación de las nubes durante la madrugada en el norte de la isla, donde no se descartan lluvias débiles, especialmente en zonas de medianías.
Las temperaturas se mantendrán estables, sin variaciones significativas respecto a días anteriores. El viento será de componente norte, moderado en general, aunque con intervalos de fuerte intensidad por la tarde en cumbres y en las vertientes este y oeste, donde también son probables rachas puntualmente intensas.
Temperaturas previstas en La Gomera
- San Sebastián de La Gomera: mínima de 18 ºC y máxima de 22 ºC
Lluvias débiles en el norte de La Palma y viento intenso en zonas altas
En La Palma, la Aemet prevé intervalos nubosos, con mayor presencia de nubosidad en el norte de la isla durante la madrugada, cuando podrían registrarse lluvias débiles, sobre todo en medianías.
Las temperaturas permanecerán sin cambios, mientras que el viento soplará del norte a nordeste, moderado en general. No obstante, durante la tarde se esperan intervalos de viento fuerte en zonas altas y en las vertientes noroeste y sureste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte.
Temperaturas previstas en La Palma
- Santa Cruz de La Palma: mínima de 16 ºC y máxima de 21 ºC
El Hierro: nubosidad y baja probabilidad de lluvias
En El Hierro, el escenario meteorológico estará dominado por intervalos nubosos, con nubes más compactas en el norte durante la madrugada. En estas zonas existe una baja probabilidad de lluvias débiles, especialmente en medianías.
Las temperaturas seguirán estables, sin cambios destacados. El viento será del nordeste, moderado, aunque por la tarde podría intensificarse con intervalos de viento fuerte en los extremos noroeste y sureste, donde también podrían darse rachas localmente intensas.
Temperaturas previstas en El Hierro
- Valverde: mínima de 13 ºC y máxima de 15 ºC
- La borrasca Emilia provoca los primeros problemas en los aeropuertos de Tenerife
- DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas
- La Aemet advierte: la borrasca Emilia se toma un descanso para volver con más fuerza a Tenerife
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada de la borrasca Bram a Tenerife esta semana: 'Lloverá en Canarias
- La Aemet prevé una jornada complicada en Tenerife este sábado con avisos naranjas por lluvias, nevadas, viento, fenómenos costeros y tormentas
- La borrasca Emilia obliga al cierre de espacios públicos y la suspensión de actos en Tenerife
- Cuesta menos de 4 euros y es todo un clásico en Tenerife: así es el bocadillo más famoso de la isla
- La borrasca Emilia arranca un balcón en el norte de Tenerife