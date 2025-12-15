Loterías y Apuestas del Estado advierte a los tinerfeños: así funciona el ‘timo del scam’ que utiliza la Lotería de Navidad para vaciar las cuentas bancarias

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha lanzado un aviso a todos los tinerfeños y al resto de los ciudadanos ante el aumento de las estafas relacionadas con los premios de la lotería Navidad, que en los últimos días están aumentando por la cercanía del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y la circulación de décimos por toda España.

Los estafadores utilizan correos electrónicos o cartas en las que informan al beneficiario de que le ha tocado un premio de "Loterías y Apuestas del Estado". Sin embargo, estos mensajes son completamente falsos y forman parte del `timo del scam´, es decir, un fraude por Internet.

Desde el organismo público recuerdan que Loterías y Apuestas del Estado nunca comunica sus premios por correo electrónico, carta ni teléfono. Advierte que si recibe algún mensaje de ese tipo no debe responder, ni facilitar datos personales o bancarios.

Todos los ciudadanos deben conocer esta información

Desde Loterías y Apuestas del Estado avisan de que los estafadores suelen utilizar denominaciones fraudulentas que imitan el nombre de sorteos reales para generar confianza entre sus víctimas. Los más habituales son "El Gordo Lotería Primitiva", "El Gordo Sweepstake Lottery", "La Primitiva Lottery and Apuestas del Estado", "EuroMillions Lotería Internacional", "El Gordo de Navidad", entre otros muchos.

Varios décimos de lotería / A. Pérez Meca - Europa Press

Además, los mensajes suelen incluir nombres de instituciones, empresas u oficinas que, aunque suelen pertenecer a organismos oficiales, no están vinculados con estos fraudes. Los datos que se proporcionan en estos mensajes son totalmente falsos.

"La única forma de participar en nuestros juegos es a través de la red de ventas de “Loterías y Apuestas del Estado” personándose en sus establecimientos oficiales que se encuentren ubicados en territorio español, o registrándose en loteriasyapuestas.es previa verificación de los datos de usuario", aseguran desde SELAE.

Cómo evitar la estafa

SELAE aconseja siempre desconfiar de los mensajes que anuncien premios, si no se ha participado en ningún sorteo previamente. Además, comprobar las direcciones y teléfonos de los organismos que se facilitan. También advierte que nunca se debe pagar la cantidad indicada para obtener los premios que se te ofrecen ni proporcionar información personal o financiera.

Los juegos de Loterías y Apuestas del Estado solo se gestionan a través de "los puntos de venta oficiales de lotería ubicados en el territorio español o a través de www.loteriasyapuestas.es, siendo usuario registrado y verificado".

Prevenir y desconfiar siempre ante este tipo de mensajes es la clave para evitar caer en este tipo de engaños durante la campaña de Navidad.