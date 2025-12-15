Parece La Habana o Nueva Orleans, pero es Tenerife: así es el encantador pueblo que tiene un marcado estilo, perfecto para disfrutar de la Navidad

No hace falta coger un avión y cruzar el Atlántico para disfrutar de una de las ciudades más bellas del mundo. Basta con subirte al coche o tomar una guagua para sentir que paseas por la calle Bourbon de Nueva Orleans o por el Malecón de La Habana. Sin salir de Tenerife, este lugar te transporta directamente a las ciudades coloniales del siglo XIX, con una atmósfera única que parece detenida en el tiempo.

Situada al norte de la isla, esta ciudad atrae a quienes buscan paisajes únicos y un centro histórico con edificios que se remontan al siglo XVI. Muchos visitantes aseguran que desprende un marcado aire británico, visible en su arquitectura victoriana y en su cementerio inglés, creado para la comunidad protestante. Otros, la describen como la "La Habana de Canarias", por su sorprendente parecido con la capital cubana. Sea cual sea la comparación, se trata de un destino perfecto para desconectar y disfrutar de unos días de descanso durante la Navidad.

Puerto de la Cruz: la ciudad con historia como naturaleza

Tanto si buscas naturaleza en plena ciudad como si te atrae la historia, Puerto de la Cruz es un destino ideal. Los amantes del entorno natural pueden disfrutar del Jardín Botánico, un espacio histórico que desde el siglo XVIII alberga una impresionante colección de plantas tropicales capaces de transportarte a selvas lejanas. En su interior se conservan más de 2.500 especies catalogadas de plantas y árboles procedentes de América, Asia, África y Europa, convirtiéndolo en uno de los rincones verdes más especiales de Canarias.

Por supuesto, tampoco nos podemos olvidar de Loro Parque, uno de los zoos y centro de conservación de aves más importantes del mundo y el Lago Martiánez, un complejo de 10.000 metros cuadrados donde podrás bañarte en una piscina a unos metros de la costa de la isla. Este oasis a orillas del atlántico tiene "las mejores piscinas de España", para que todos puedan bañarse, si las temperaturas lo permiten.

Junto a ellas está la playa que lleva el mismo nombre que las piscinas. Los bañistas que acuden a ella se encuentran con la arena negra característica de la zona, y que convierte a este rincón en un espacio muy bonito para pasar un día.

Así es el legado histórico de Puerto de la Cruz

Lo que en el pasado fue un humilde barrio de pescadores, hoy se ha transformado en una de las áreas más encantadoras para pasear por Puerto de la Cruz. El barrio de La Ranilla, anteriormente una de las zonas más pobres de la ciudad, tuvo una gran renovación gracias a la iniciativa del ayuntamiento, que decidió darle un nuevo aire y convertir sus casas bajas en un espacio dedicado al arte.

Así es el barrio colorido que recuerda a La Habana / Ayuntamiento Puerto de la Cruz

Sus viviendas coloridas evocan la esencia de La Habana, mientras que los murales que decoran sus calles han convertido el barrio en un auténtico museo al aire libre. El proyecto Puerto Street Art ha sido clave para revitalizar esta zona, que ahora cuenta con numerosas tiendas y restaurantes, ofreciendo un ambiente vibrante y lleno de vida.

En su casco histórico se conservan numerosos edificios, muchos de ellos de carácter señorial, construidos principalmente entre los siglos XVIII y XX. Las viviendas de dos y tres plantas, con fachadas de piedra y balconadas de madera, evocan a la perfección a las antiguas ciudades coloniales que tomaron de Canarias buena parte de su estilo arquitectónico. Al alzar la vista y contemplar estas casas, uno puede sentirse transportado a la vibrante y enérgica ciudad de Nueva Orleans, donde la emblemática calle Bourbon y otros rincones reflejan con orgullo su herencia hispana.

Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1985, este entramado urbano de empinadas calles guarda historias centenarias y ha sido testigo del paso de millones de canarios y visitantes, que pasean por sus rincones con la sensación de habitar, por unas horas, otro mundo.

Aunque no cualquier rincón del Caribe, en Puerto de la Cruz encontrarás un ambiente único y una ciudad muy bonita para disfrutar en Navidad.