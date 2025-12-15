Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accesos al Parque Nacional del TeideEl 'basurazo'Navidad en TenerifeExpulsión poblacionalLa IA en las aulas canarias
instagramlinkedin

El Gobierno de Canarias actualiza la situación de prealerta por fenómenos costeros

La Dirección General de Emergencias advierte de un empeoramiento del estado del mar a partir de este lunes, con oleaje que podrá superar los cuatro metros en algunas zonas

Olas de varios metros y zonas valladas ante el temporal marítimo en la costa de Tenerife

Olas de varios metros y zonas valladas ante el temporal marítimo en la costa de Tenerife / María Pisaca

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago a partir de las 14:00 horas de este lunes 15 de diciembre, ante el deterioro progresivo del estado del mar. La medida se adopta en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes oficiales, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La prealerta afecta al litoral norte y oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, así como a la costa norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, donde se prevé un mal estado del mar durante los próximos días.

Según las previsiones, este lunes se espera viento de componente norte de fuerza 4, con marejada y mar de fondo del noroeste de hasta dos metros, y un oleaje combinado cercano a los dos metros. La situación tenderá a empeorar el martes 16, con vientos del norte y nordeste de fuerza 5 a 6, mar gruesa en el entorno de Fuerteventura y Lanzarote y olas que podrán alcanzar entre 3,5 y 4,5 metros, especialmente durante la noche.

El miércoles 17 continuará el episodio, con fuerte marejada, mar de fondo del noroeste de hasta 3,5 metros y oleaje combinado de entre 3 y 4,5 metros, registrándose las olas más significativas durante la madrugada en las islas orientales.

Recomendaciones a la población

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias recomienda extremar las precauciones en las zonas costeras, evitar paseos por escolleras, muelles y áreas expuestas al oleaje, así como no realizar actividades náuticas o recreativas en las zonas afectadas mientras se mantenga la prealerta. También se aconseja seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Emilia provoca los primeros problemas en los aeropuertos de Tenerife
  2. DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas
  3. La Aemet advierte: la borrasca Emilia se toma un descanso para volver con más fuerza a Tenerife
  4. El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada de la borrasca Bram a Tenerife esta semana: 'Lloverá en Canarias
  5. La Aemet prevé una jornada complicada en Tenerife este sábado con avisos naranjas por lluvias, nevadas, viento, fenómenos costeros y tormentas
  6. La borrasca Emilia obliga al cierre de espacios públicos y la suspensión de actos en Tenerife
  7. Cuesta menos de 4 euros y es todo un clásico en Tenerife: así es el bocadillo más famoso de la isla
  8. La borrasca Emilia arranca un balcón en el norte de Tenerife

El Fernando Estévez se ilumina con su mercadillo navideño

El Fernando Estévez se ilumina con su mercadillo navideño

Loterías y Apuestas del Estado advierte a los tinerfeños: así funciona el ‘timo del scam’ que utiliza la Lotería de Navidad para vaciar las cuentas bancarias

Loterías y Apuestas del Estado advierte a los tinerfeños: así funciona el ‘timo del scam’ que utiliza la Lotería de Navidad para vaciar las cuentas bancarias

El lamentable estado del interior del hotel okupado en el sur de Tenerife tras los incendios, los robos y mucha basura

El lamentable estado del interior del hotel okupado en el sur de Tenerife tras los incendios, los robos y mucha basura

Las balsas de Tenerife se encuentran al 41% de su capacidad tras el paso de la borrasca Emilia

Las balsas de Tenerife se encuentran al 41% de su capacidad tras el paso de la borrasca Emilia

Tres condenados a cinco años y medio de prisión por secuestro, extorsión y lesiones en Arona

Tres condenados a cinco años y medio de prisión por secuestro, extorsión y lesiones en Arona

El Cabildo de Tenerife reabre este martes sus accesos al Teide tras la nevada de la borrasca Emilia

El Cabildo de Tenerife reabre este martes sus accesos al Teide tras la nevada de la borrasca Emilia

El Gobierno de Canarias actualiza la situación de prealerta por fenómenos costeros

El Gobierno de Canarias actualiza la situación de prealerta por fenómenos costeros

La 'reina' Lola Índigo aterriza en el Tenerife Cook Music Fest 2026

La 'reina' Lola Índigo aterriza en el Tenerife Cook Music Fest 2026
Tracking Pixel Contents