El Fernando Estévez se ilumina con su mercadillo navideño
La escuela abrirá sus puertas a los visitantes de la feria que durará del 17 al 19 de diciembre.
La Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez da la bienvenida a una nueva edición del mercadillo navideño que decora su salón de actos cada mes de diciembre.
Con puestos llenos de piezas elaboradas por los propios alumnos y un ambiente tintado de solidaridad navideña, este promete ser un espacio para pasear y adquirir ilustraciones, pegatinas, accesorios, bisutería y adomos.
La navidad como impulso
Andrew Castellano es alumno de 2º de Ilustración e integrante del comité organizador del evento y afirma que esta es una "oportunidad que se le da a los alumnos de vender su propio arte con la Navidad como impulso".
Explica que este año se ha admitido «a más de 50 artistas, que ofrecerán sus obras al público durante tres días muy especiales». Es por esto que enfatiza en que «cualquiera puede acudir como comprador» y así disfrutar de esta tradición navideña de la escuela.
Mesa benéfica
Además, el mercadillo contará con una mesa benéfica con obras donadas por los artistas. Los beneficios de estas ventas irán destinados integramente a
El mercadillo estará abierto el próximo miércoles y jueves, de 09:00 a 19:30 horas, y el viernes de 09:00 a 12:00 horas.
