El Fernando Estévez se ilumina con su mercadillo navideño

La escuela abrirá sus puertas a los visitantes de la feria que durará del 17 al 19 de diciembre. 

Mercadillo Navideño Fernando Estévez

Mercadillo Navideño Fernando Estévez / El Día

Gustavo Oliveira

La Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez da la bienvenida a una nueva edición del mercadillo navideño que decora su salón de actos cada mes de diciembre.

Con puestos llenos de piezas elaboradas por los propios alumnos y un ambiente tintado de solidaridad navideña, este promete ser un espacio para pasear y adquirir ilustraciones, pegatinas, accesorios, bisutería y adomos.

La navidad como impulso

Andrew Castellano es alumno de 2º de Ilustración e integrante del comité organizador del evento y afirma que esta es una "oportunidad que se le da a los alumnos de vender su propio arte con la Navidad como impulso".

Explica que este año se ha admitido «a más de 50 artistas, que ofrecerán sus obras al público durante tres días muy especiales». Es por esto que enfatiza en que «cualquiera puede acudir como comprador» y así disfrutar de esta tradición navideña de la escuela.

Mesa benéfica

Además, el mercadillo contará con una mesa benéfica con obras donadas por los artistas. Los beneficios de estas ventas irán destinados integramente a Rescate Animal Valkiria, una asociación sin ánimo de lucro que, desde 2020, busca hogares en la Isla para animales abandonados o en situación de riesgo.Tratan, además, de concienciar y educar sobre esta problemática.

El mercadillo estará abierto el próximo miércoles y jueves, de 09:00 a 19:30 horas, y el viernes de 09:00 a 12:00 horas.

