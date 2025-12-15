Un estudio certifica la ‘expulsión’ poblacional en núcleos tradicionales de Tenerife

Un estudio elaborado por la Asociación Rayuela en colaboración con la Universidad de La Laguna (ULL) y su Fundación (Fgull), financiado por el Gobierno de Canarias, certifica la progresiva 'expulsión' de los habitantes con arraigo en los núcleos tradicionales de la Isla por efecto del relativamente nuevo fenómeno de la gentrificación, la sustitución de la población de toda la vida por residentes con rentas más altas. El trabajo 'Infraestructuras sociales: Palacios del pueblo en Tenerife' demuestra el impacto de la vivienda vacacional o turística en la vida de los vecinos de dos barrios con parecida idiosincrasia: Punta Brava, en el Puerto de la Cruz, y San Andrés, en Santa Cruz.

Malestar

Ambas comunidades, al menos así lo expresan el 90% de las más de 150 personas encuestadas, perciben aumentos significativos en el precio de la vivienda y de los servicios, así como problemas recurrentes en sus desplazamientos o para encontrar aparcamiento, con el consiguiente malestar que ello genera. En este contexto, la población expresa una sensación generalizada de abandono institucional y deterioro del espacio público.

Similitudes

Se trata de núcleos costeros urbanos con un desarrollo histórico similar a los efectos de la represión tras el golpe de estado de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista. Mantienen la concepción de ser algo más que barrios y estar muy cerca del concepto de pueblos, pero con dificultades en la última década.

Datos

Punta Brava tiene 1.400 habitantes censados por los 3.800 de San Andrés con datos de 2024. Podrían parecer poco representativos entre los 210.000 habitantes de la capital tinerfeña y los 30.000 de la ciudad turística, pero el detalle de la vivienda vacacional les otorga un papel relevante. Según el trabajo, hasta un 20% de su parque de viviendas correspondería a la de tipo vacacional, que en Tenerife son 24.000 de las 57.000 de Canarias.

Objetivos

Los números esconden realidades sociales. Así, el otro gran objetivo de la iniciativa es analizar cómo las relaciones humanas en espacios comunitarios afectan al bienestar emocional. Para ello, la investigación se focalizó en identificar las necesidades emocionales, sociales y urbanas de la población, así como a evaluar el impacto de la gentrificación en los dos núcleos urbanos analizados en la Isla. Punta Brava y San Andrés son zonas con un fuerte desarrollo comunitario histórico, pero también con esa elevada presencia de alquiler vacacional.

Resultados

Los resultados de la investigación permiten identificar patrones significativos entre el sentimiento de arraigo y comunidad y el bienestar emocional de sus residentes. El estudio señala también la gentrificación y el impacto del turismo como factores que contribuyen al malestar general de ambas comunidades. Residentes en ambas zonas declaran haber notado la presión urbanística de los últimos años, detectándose cierta preocupación por parte de la población.

Demandas

Entre las demandas más presentes se encuentran la creación de más áreas verdes y de ocio, especialmente para jóvenes y familias, mejoras en limpieza, transporte y mantenimiento urbano, así como la reapertura de espacios públicos de encuentro y la reducción de la masificación turística. Estas solicitudes apuntan a la necesidad de fortalecer infraestructuras sociales que favorezcan la convivencia y la calidad de vida.

Participación

Además de recoger datos y percepciones, “Palacios del pueblo' impulsó un proceso participativo en el que la ciudadanía tradujo sus preocupaciones individuales en una expresión colectiva. Una colectivización del malestar y el descontento por el encarecimiento de la vivienda o la pérdida de espacios de convivencia. Un refuerzo de la identidad compartida que cristalizó en experiencias como una serie de podcast comunitarios que verán la luz durante este mes.

Arraigo

Este proceso ha puesto en valor el profundo arraigo de ambas comunidades, reflejado en frases repetidas como “este barrio es mi vida entera”. Sentimiento de pertenencia como un factor clave para la protección de la identidad cultural y la vida comunitaria del territorio.

Diseñadoras

Iraida Pérez e Irene Ruano son trabajadoras de la Asociación Rayuela y las interlocutoras de un colectivo que nace en 2009 con un objetivo claro: ayudar a mejorar la vida de las personas que viven en Tenerife. Lo hacen a través de diferentes proyectos y acciones desde diferentes perspectivas como empleo, salud o participación.

Desplazamiento

Entre estos últimos está 'Palacios del pueblo' orientado en dos zonas concretas de Tenerife: Punta Brava y San Andrés. La premisa principal es que el alto índice de vivienda vacacional o la alta presión turística ha generado un desplazamiento poblacional en estos dos lugares.

Salud comunitaria

Subrayan ambas que “hablamos de bienestar emocional porque entendemos que no se trata de la salud mental o el malestar individual, sino de una serie de cuestiones que afectan a la comunidad. No solo se trata de sentirse mal, sino que tiene que ver con un empleo precario o la obligación de desplazarse dos horas para ir a trabajar, con una cola de por medio. También el hecho de volver a casa y no tener vecinas con las que hablar, compartir o a quienes pedir ayuda".

Reunión del proyecto ''Palacios del Pueblo ' en la plaza de San Andrés. / El Día

Red

Por ejemplo, explican, “tanto en San Andrés como en Punta Brava existía una red comunitaria que daba soporte a necesidades simples" como "dejarle a la vecina a mi hija cinco minutos" para bajar al supermercado a comprar azúcar. Ese apoyo se acabó o se ha reducido a la gente de la propia casa.

Costeros

Ambo lugares se eligen porque “son costeros” y por “la significativa presencia al alza de la vivienda vacacional, que ha desplazado a los vecinos de toda la vida". Además, tenían la sensación de pueblo unido, tradicional, que se ha ido diluyendo. De hecho, el índice de vivienda vacacional que existe en San Andrés es superior, en porcentaje, al del sur, pese a ser zona turística. Fue el primer lugar que se pobló en Santa Cruz habiendo mantenido siempre su peculiaridad. Punta Brava, por su parte, era, dentro de una ciudad también turística como el Puerto de la Cruz, una zona diferente como pueblo dentro de la ciudad.

Éxodo

El estudio concluye que la gente que residía en ambos núcleos ha tenido que desplazarse para darle cabida a la vivienda vacacional. Por ejemplo, en San Andrés se tuvo que ir mucha gente a Añaza, La Gallega y Ofra para permitir que el de fuera viniera. Esto crea malestar entre quienes se quedan. No por el rechazo al de fuera, sino porque se ve solo. Gente con rentas altas accede a las pocas viviendas del mercado inmobiliario residencial a un precio muy elevado. Con lo cual, la población local no puede acceder a ellas. Eso es, por definición, el proceso de gentrificación. Y en paralelo, la turistificación, que es ese mismo proceso, pero relacionado con el turismo.

Continuidad

Iraida e Irene resumen un proyecto que comenzó el pasado mes de febrero y no ha terminado porque tiene posibilidad de continuar. Arrancó con una encuesta a la población para medir su nivel de bienestar según ciertos indicadores. La ULL a través de su Fundación, diseñó esa encuesta para medir los parámetros que podrían indicar el sentimiento de bienestar o de malestar y con qué está relacionado. El 90% de la población acusa un alto índice de presencia del turismo en algunos sitios.

Intervención

El estudio es la base para guiar el resto de la intervención. Por ejemplo, la cierta mejoría que supusieron los espacios de encuentro en los que poder hablar. Las actividades se orientaron a generar espacios de diálogo y de encuentro; en resumen a conocerse. Son dos lugares donde la identidad ha sido históricamente muy importante que se ha ido perdiendo.

Ejemplo

El Instituto de San Andrés acogió hace unos días una actividad con los jóvenes alumnos donde se habló, precisamente, de territorio e identidad. Los chicos los reivindicaron en ese foro. Entre las conclusiones: que el ser humano necesita identificarse con un sentido de pertenencia. Tener una razón de ser. .

Identificación

Otro factor común es el de la pesca, porque ambos núcleos la tuvieron como principal actividad económica. Ya no es así, pero se mantiene la identificación, pese a que queden muy pocos profesionales.

Talleres

Cabe destacar, por último, los talleres de comunicación social denominados colectivización del malestar. En ellos se juntaron a personas que residen hoy todavía en Punta Brava y San Andrés o que se tuvieron que marchar. Todos coincidieron en el sentimiento de “yo me he tenido que ir” y en la sensación de “me gustaría volver”. La conclusión es que existe un duelo migratorio al que deben enfrentarse. A partir de ahí se generaron conversaciones sobre cuestiones comunes, independientemente de que sigan viviendo allí o se hayan marchado. También desde Rayuela se hacen acciones como trasladar una biblioteca ambulante a Punta Brava con el listado de libros que pidió la gente.

Palacios del pueblo

¿Por qué 'Palacios del pueblo'? Se trata de un concepto que utiliza en sociología el sueco Erik Linnenberg sobre infraestructuras sociales, lugares a los que la gente no va a generar una comunidad, sino a hacer otra cosa y, de forma secundaria, se da esa socialización. El ejemplo más claro son las bibliotecas, donde se generan otras cosas y en los que se puede romper también la barrera de la clase, por ejemplo. El pueblo tiene que crear su propio palacio, su sitio de sociabilización espontáneo como cuando las madres hablan fuera del colegio, su lugar de encuentro. Como las escalinatas en San Andrés. Con el proceso de gentrificación eso se ha perdido. Se necesitan agentes sociales que vuelvan a crear esos lugares.

Nuevos vecinos

Algunos de los nuevos vecinos se integraron en los paseos participativos que se hicieron con la idea de dar a conocer la historia y la cultura de ambos barrios. Por ejemplo, “quiero poner en valor que la gente no pedía permiso al ayuntamiento para abrir el tanatorio. Si había tres muertos lo abría cualquier vecino". Eso es algo muy del antiguo San Andrés “que esperamos recuperar con 'Palacios del pueblo', como el antiguo Punta Brava”, porque una parte importante del proyecto tiene que ver con la memoria colectiva e histórica también. Recuerdan en este sentido que los chicos de San Andrés sienten la playa de Las Teresitas como algo ajeno que le están quitando, pese a estar en el pueblo.

Replicable

Las protagonistas de 'Palacios del pueblo' consideran que no es un proyecto con principio y final, sino un modelo social que pueda ser replicable. De momento, van a seguir en Punta Brava y San Andrés porque “consideramos que nueve meses no es tiempo suficiente para generar un cambio significativo”. Una visión peculiar de la intervención social que pretende ir justo al malestar para hacer comunidad. O mejor dicho, para recuperarla en los casos de Punta Brava y San Andrés desde lo lúdico y el ocio. Con talleres de silbo o zumba, podcasts de radio, paseos o recogidas de residuos en las playas, pero todos juntos porque la soledad no deseada no se da solo entre las personas mayores.

Gentrificación

Gentrificación: proceso urbano por el que barrios populares o deteriorados se revitalizan atrayendo a personas con mayor poder adquisitivo, lo que eleva los precios de viviendas y negocios, forzando el desplazamiento de los residentes originales y alterando la identidad social y cultural del área, resultando una reestructuración social y económica. Un dato elocuente: el barrio marinero de Santa Cruz suma más de 70 viviendas turísticas cuando hace apenas diez años no tenía ninguna. 'Palacios del pueblo' propone un modelo piloto de innovación social orientado a promover barrios más saludables, habitables y participativos. Ahora, tras el trabajo de campo se elabora una guía de buenas prácticas junto a la Fundación General de la Universidad de La Laguna para llevarlo a otros municipios.