La espectacular imagen del Teide nevado tomada por un satélite: ¿por qué una parte se ve azul?

Uno de los satélites de la Agencia Espacial Europea ha tomado este lunes 15 de diciembre varias imágenes espectaculares de la intensa nevada que ha dejado un gran manto blanco en el Parque Nacional del Teide.

Se trata del Sentinel-2, que proporciona imágenes, entre otras aplicaciones, para el estudio de la vegetación, el suelo y el agua, vías de navegación interior y zonas costeras. Sentinel-2 también puede proporcionar información para servicios de emergencia.

Gran nevada

En una toma centrada en el Teide, se observa perfectamente cómo la nieve ha caído esta vez por todo el espacio protegido, especialmente por el Sur, cuando generalmente las nevadas más fuertes descargan sobre el norte.

Las imágenes han sido colgadas en la red social X (antigua Twitter) por varios usuarios, entre ellos Isaki64. "Gracias a la borrasca Emilia, así de espectacular la zona central de Tenerife, Las Cañadas del Teide", se lee en este perfil, que añade que la imagen fue tomada al mediodía de este lunes.

Isaki64 añade que en la ladera norte se aprecian una lineas de color azul pálido. Y explica el porqué de esta tonalidad: "No es que la nieve en esa zona sea de color azul. En las zonas de sombras, al no llegar la radiación solar directa (con todo el espectro), nada más que llega la luz dispersada por la atmósfera, que es más azul".

Apertura de accesos

En previsión de que con la apertura de los accesos al Teide prevista para este martes 16 de diciembre se produzcan retenciones, ante la visita de los noveleros que quieren disfrutar de la nieve, el Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha un importante operativo.

Imagen del Parque Nacional del Teide tomada este lunes 15 de diciembre por el satélite Sentinel-2. / Sentinel-2

La Corporación insular prevé abrir las vías de acceso al Parque Nacional del Teide exclusivamente a coches este martes 16 de diciembre, a partir del mediodía, una vez que las carreteras estén limpias y señalizadas correctamente por el servicio de Carreteras de la institución insular.

El Cabildo de Tenerife regula accesos al Parque Nacional del Teide ❄️🚦



📅 16-19 diciembre | 🕒 10:00-18:00 h

➡️ Tráfico regulado, sin cortes totales

➡️ Transporte público suspendido y restricción de vehículos no esenciales

➡️ Limitaciones en senderos y zonas recreativas… pic.twitter.com/mYaH2CmY09 — Cabildo de Tenerife (@CabildoTenerife) December 15, 2025

El acceso será por dos vías:

Por la TF 21, por el acceso sur, hasta el Teleférico, en doble sentido, y de ahí dar la vuelta.

Por la TF 21 el tramo entre Aguamansa al Portillo bajo, y salida por la TF24, por Izaña.

El acceso en sentido Teide, tanto por la carretera de La Esperanza, TF24, como por Arafo, permanecerá cerrado.

Máxima precaución

Este lunes 15 de diciembre se han mantenido las vías cerradas hasta que se garantice que están en condiciones seguras para el tránsito. Por otra parte, se abrirán únicamente aquellos senderos que sean practicables y seguros, mientras que se mantendrán cerrados los que puedan presentar riesgos debido a las condiciones climáticas, como el agua en circulación. En colaboración con montañeros equipados adecuadamente se permitirá el acceso al Parque Nacional y el ascenso al Pico del Teide, a través de la aplicación Tenerife On.

Es la mayor nevada registrada en la cima de España desde la del año 2016. Todo gracias a la borrasca Emilia, que ha dejado intensas lluvias en toda Canarias, especialmente en Tenerife, que tan bien bienen para la sequía que sufre la Isla.