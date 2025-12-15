Aviso a todos los conductores tinerfeños: este es el radar que más multas pondrá estas navidades

Los controles de velocidad son una de las peores pesadillas para los conductores. Con la llegada de la Navidad, comienzan los desplazamientos por las carreteras canarias y del resto de España. El tráfico y las prisas traen consigo una cantidad de sanciones a consecuencia del exceso de velocidad, que se suman a los gastos que traen estas fechas.

Los radares tienen como objetivo mantener la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras, encargándose de medir la velocidad a la que circulan los vehículos.

En 2024, los radares situados en las Islas Canarias capturaron a 113.942 conductores, un incremento del 10,1% respecto al año anterior. El exceso de velocidad continúa siendo la infracción más habitual en las carreteras del archipiélago.

El radar más temido en Tenerife

Según los datos publicados por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el radar que más sanciona en la isla de Tenerife está ubicado en una de las zonas más transitadas.

Instalado en la carretera TF-13, el radar de la Vía de Ronda es uno de los más antiguos y el más activo del archipiélago. Esto se debe a la alta intensidad de tráfico que circula en esa zona.

En 2024, ese control de velocidad registró 9.491 denuncias, una cifra elevada aunque inferior a 2023, cuando logró sancionar a 14.310 conductores.

Estos son los radares que más multan en Tenerife / AEA

No es el único activo

El segundo radar que más sanciona en Tenerife se encuentra en el kilómetro 59 de la TF-1 (Autopista del Sur), a la altura del municipio de Granadilla de Abona. Este radar consiguió capturar en 2024 a 5.943 vehículos que circulaban por encima de la velocidad permitida.

La TF-1 es una de las carreteras principales de la isla, ya que conecta con la capital con el aeropuerto y las zonas turísticas del sur. Además, se trata de una zona trascurrida por turistas, lo que aumenta el número de multas por exceso de velocidad.

Los conductores tinerfeños que circulen por alguna de estas vías, deben levantar el pie del acelerador si no quieren recibir un regalo no deseado estas Navidades.