El Cabildo de Tenerife reabre este martes sus accesos al Teide tras la nevada de la borrasca Emilia

Tras la intensa nevada provocada por la borrasca Emilia, el Cabildo de Tenerife anunció que mañana, martes 16 de diciembre, abrirá las vías de acceso al Parque Nacional del Teide, exclusivamente para turismos, una vez que los servicios de Carreteras hayan finalizado la limpieza y señalización de las rutas afectadas.

La apertura permitirá que miles de visitantes y residentes puedan disfrutar de los paisajes nevados del Teide, que este año han registrado las primeras nevadas importantes de la temporada. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que los equipos “han trabajado en los últimos días para permitir un acceso seguro al Parque Nacional del Teide tras la reciente nevada”.

Vías habilitadas y restricciones

El acceso por carretera se habilitará de la siguiente manera:

Por la TF-21 , desde el sur hasta el Teleférico, con regreso por la misma vía.

, desde el sur hasta el Teleférico, con regreso por la misma vía. Por el tramo TF-21 entre Aguamansa y El Portillo, con salida por la TF-24 hacia Izaña.

Quedarán cerradas las carreteras de La Esperanza (TF-24) y Arafo en sentido Teide, decisión tomada en la reunión de hoy con representantes de Protección Civil, Seguridad y Emergencias, así como las áreas de Movilidad y Carreteras del Cabildo. La apertura será supervisada por efectivos del Cabildo de Tenerife, en colaboración con la Guardia Civil, Policía Autonómica y Policía Local de La Orotava, garantizando la seguridad de los ciudadanos y la correcta circulación de vehículos.

Senderos y ascenso al Pico del Teide

Este lunes 15 de diciembre, todas las vías permanecerán cerradas hasta garantizar condiciones seguras. Solo se abrirán senderos practicables, mientras que aquellos con riesgo por acumulación de agua o hielo permanecerán prohibidos. Se permitirá el ascenso al Pico del Teide únicamente a montañeros equipados a través de la aplicación Tenerife On, siguiendo estrictos protocolos de seguridad. Esta medida busca proteger tanto a los visitantes como a la flora y fauna del Parque Nacional.

Así está el Teide tras la nevada de la borrasca Emilia / E. D.

El Cabildo mantiene un operativo de limpieza con tres quitanieves y una pala en la TF-24 y otros puntos críticos de la isla, donde se registraron caída de piedras y placas de hielo. Además, se asistió a personas que estaban alojadas en el Parador del Teide para garantizar su salida segura.

Inversión en quitanieves y seguridad futura

En enero de 2026, el Cabildo realizará la renovación de la flota de quitanieves del Parque Nacional con tres nuevos vehículos, en una inversión superior a 600.000 euros. Esta mejora permitirá una mayor capacidad de limpieza y respuesta rápida ante futuras nevadas, reafirmando el compromiso del Cabildo con la seguridad de los visitantes y la protección del entorno natural del Teide.

Con estas medidas, el Cabildo de Tenerife garantiza que tanto residentes como visitantes podrán disfrutar del Parque Nacional de manera segura y responsable, mientras se mantiene un control estricto sobre las condiciones de las carreteras y senderos durante la temporada de invierno.