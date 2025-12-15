El Cabildo de Tenerife y el Obispado invertirán de forma conjunta en la restauración del patrimonio eclesiástico

El Cabildo de Tenerife y la Diócesis Nivariense han sellado este lunes un convenio de colaboración para la restauración y conservación del patrimonio eclesiástico de la isla, un acuerdo que permitirá actuar de forma planificada sobre inmuebles, bienes muebles y órganos musicales de alto valor histórico y cultural. En virtud del convenio, la corporación insular asumirá el 70% de la inversión, mientras que el Obispado aportará el 30% restante.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el obispo nivariense, Eloy Santiago, detallaron el contenido del acuerdo en una rueda de prensa en la que también participó la consejera insular de Patrimonio Territorial y Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban. El convenio tendrá una duración de cuatro años y se desarrollará a través de tres adendas específicas.

La primera de ellas se centra en la restauración de bienes inmuebles de valor cultural, incluidos varios Bienes de Interés Cultural (BIC), como el Templo de Santo Domingo en Güímar, el Templo Parroquial de San Juan Bautista en San Juan de la Rambla y las ermitas de Nuestra Señora de Regla y San Telmo, en Santa Cruz de Tenerife.

La segunda adenda amplía la colaboración a la restauración de bienes muebles, con intervenciones sobre retablos barrocos, pinturas, imágenes religiosas, artesonados y elementos litúrgicos de gran relevancia histórica y artística, muchos de ellos profundamente vinculados al imaginario colectivo de la isla y que requieren un alto grado de especialización técnica.

La tercera línea de actuación se dedicará a la restauración de órganos musicales, como la segunda fase del órgano de la Escuela Castellano Andaluza de la iglesia de San Francisco de Asís, en la capital tinerfeña. Además, el acuerdo contempla la digitalización del archivo diocesano, una actuación que será financiada íntegramente por el Cabildo para mejorar su conservación y accesibilidad.

Rosa Dávila destacó que este convenio permite abordar el patrimonio eclesiástico desde la planificación a medio y largo plazo, subrayando que “invertir en patrimonio es invertir en futuro”, al formar parte de la historia, la identidad y la memoria colectiva de Tenerife. La presidenta recordó que durante la presente legislatura se destinarán alrededor de seis millones de euros a la conservación del patrimonio civil, público y eclesiástico, con más de 2,7 millones previstos solo para 2026, y puso en valor el impacto del convenio en la generación de empleo especializado.

Por su parte, el obispo Eloy Santiago calificó el acuerdo como de “gran importancia” para la Diócesis y destacó la buena relación y armonía institucional con el Cabildo. Señaló que todo el patrimonio inmobiliario de la Iglesia está catalogado y que se trabaja con distintas administraciones, como la Universidad de La Laguna, para ponerlo en valor, aunque reconoció que muchos inmuebles necesitan intervenciones urgentes. En este contexto, apuntó que algunos espacios podrían destinarse temporalmente a usos sociales, recordando que parte del Seminario ya se ha cedido al Gobierno de Canarias para atender la crisis migratoria.

La consejera Isabel de Esteban agradeció la colaboración del Obispado y la implicación de la presidencia insular, destacando que esta estrategia concibe el patrimonio como una inversión cultural, social y económica, capaz de dinamizar sectores especializados integrados por técnicos, arqueólogos, historiadores, restauradores, artesanos y empresas de Tenerife.