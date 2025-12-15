El Cabildo de La Palma compra 53 viviendas para personas afectadas por la erupción volcánica

El Cabildo de La Palma ha culminado un proceso clave en la hoja de ruta para la recuperación de la isla tras la erupción volcánica con la formalización de la adquisición definitiva de un edificio en construcción en el municipio de Los Llanos de Aridane.

Las 53 viviendas resultantes de esta operación se destinarán de manera prioritaria y con criterio social a las personas afectadas por la erupción volcánica que actualmente residen en casas contenedor y de madera.

Coste de las viviendas

El presidente insular, Sergio Rodríguez, señala en una nota que la adquisición, cuyo coste asciende a 10,3 millones de euros, ha sido ejecutada por el Cabildo con la financiación aportada por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Además, el presidente agradece "la sensibilidad y el tremendo esfuerzo" del Gobierno de Canarias, a través de la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, y el viceconsejero de Recuperación Económica y Social, Pedro Afonso, para hacer realidad este proyecto.

Sergio Rodríguez hace hincapié en que este logro ha requerido un esfuerzo institucional y legislativo considerable.

Nueva ley de vivienda

"Para llegar a esta realidad, se han tenido que hacer leyes nuevas y el Cabildo ha tenido que dar un paso adelante y solicitar las competencias de vivienda, que no las tenía. Esto demuestra el compromiso de ambas administraciones", apunta.

La operación ha requerido meses de trabajo, primero para detectar las posibles viviendas que se pudieran adquirir y después para formalizar todo el proceso, garantizando el cumplimiento de todos los parámetros de la nueva ley de vivienda.

Sergio Rodríguez recalca que la adquisición de este edificio es el ejemplo de la culminación de todo ese trabajo, pero no será el único, porque se sigue "caminando" en el objetivo que se han marcado en materia de vivienda en esta legislatura.