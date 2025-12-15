El ‘basurazo’ no llegará a todo Tenerife ante la negativa de algunos ayuntamientos a aplicarlo

El ‘basurazo’ no llegará en la fecha prevista a todos los municipios de Tenerife. La modificación en la tasa de basura para dar cumplimiento a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular tampoco será homogénea en la Isla, con aumentos que van del 12% al 100%. Ese texto legal nació para trasponer a España la nueva legislación europea, se publicó en el BOE en abril de 2022 y concedía a las entidades locales tres años para establecer cuotas que cubriesen el coste total del servicio. La fecha clave es ahora el 1 de enero de 2026, al tratarse del primer día en que legalmente se devenga la renovada tasa y, por tanto, cuando se puede exigir su pago.

La situación en Tenerife pasa por elevados incrementos (como en toda España) y la particularidad de que varios municipios no han articulado la modificación pese a que eso representa un incumplimiento de la legislación vigente. Los que sí lo han hecho insisten en que las bonificaciones aminorarán la subida. El asunto incomoda en la mayoría de consistorios por la certeza de que el vecino no encajará bien el aumento y, en el caso de los alcaldes del PSOE, porque se ven en un brete: posicionarse del lado de sus administrados supone afear la actuación de su partido. Y, en ese escenario, lograr los datos de todos los municipios se convierte en una tarea harto compleja. Este periódico remitió días atrás a todos los ayuntamientos una batería con las mismas preguntas sobre la nueva tasa, a lo que algunos gobiernos locales optaron por no responder o rehuyeron los aspectos más espinosos.

Santa Cruz

La capital aprobó la modificación en octubre. «Se ha decidido establecer un sistema basado en el valor catastral de la vivienda y el número de residentes en la misma», detallan desde el Ayuntamiento. Se estima un incremento en el entorno del 50%. Con ello, el recibo medio se situará entre los 70 y los 150 euros. «Es una tasa que nos viene impuesta por el gobierno de Pedro Sánchez», lamenta el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), que gobierna en pacto con el PP.

La Laguna

Este municipio actualizó la ordenanza fiscal en abril. La subida media será de un 24%, afirma el consistorio. Así pues, el vecino pagará 115 euros al año frente a los 95,4 actuales. Todo dependerá del valor catastral, el número de residentes y las bonificaciones. El grupo de gobierno (PSOE-CC) se muestra a favor de la tasa y lamenta que el 40% de los 13,7 millones que cuesta el servicio de recogida de basura corresponde al coste que el Cabildo de Tenerife traslada al Ayuntamiento por el tratamiento de basura en el vertedero de Arico.

Tegueste

El alcalde, Norberto Padilla (CC y que mantiene un pacto con el PSOE), detalla que la aprobación inicial de la ordenanza tuvo lugar en octubre y, sobre el importe del nuevo recibo, apunta que será «el doble del anterior». Se queja de que las administraciones locales no cuentan con «mecanismos para su correcta y justa aplicación». Aunque tienen todo a punto para ponerla en marcha, advierte de que «habrá que tener también en cuenta los recursos y alegaciones que recibirá y que determinarán su futura aplicación».

El Rosario

El Rosario aprobó los cambios fiscales en octubre. El gobierno de IR-Verdes aporta una clave de relevancia: «Los habilitados nacionales del Ayuntamiento ya han alertado de que la Ley obliga a que la tasa cubra el coste del servicio y que, por lo tanto, de no hacerlo, se estaría incumpliendo la Ley». La cuota por vivienda se establece en 133,27 euros, frente a los 85,15 anteriores, lo que supone un incremento del 56,5%. Se queja del «escaso margen» que se dio a los ayuntamientos para revisar las ordenanzas, así como de la subida del Cabildo por la gestión de residuos.

Tacoronte

La actualización la tienen aprobada desde octubre. El Ayuntamiento, cuya alcaldesa es del PSOE, cifra en un 36% el incremento para las viviendas, al pasar de 96 a 130 euros. Se muestran desde esta institución local a favor del «espíritu de la ley», pero discrepan de «cómo se impone y a quién se traslada el coste».

El Sauzal

En noviembre se dio luz verde a la modificación de la tasa, mientras que actualmente están «siguiendo el trámite jurídico establecido» para aplicarla. Al gobierno sauzalero (CC) le parece «absolutamente excesiva, sobre todo para el tejido empresarial», aunque comprende que se trata de «un imperativo originado por las directivas europeas sobre gestión de residuos». Las viviendas pasarán de pagar 99,9 a 129,09 euros, con lo que el incremento será de algo más del 29%.

La Matanza

El Ayuntamiento de La Matanza, feudo del PSOE, indicó que prefería no responder.

La Victoria

Pese a que su alcalde es socialista, La Victoria no aplicará cambios fiscales en esta materia. «Nosotros no hemos modificado la ordenanza fiscal de la tasa de residuos», apuntan desde el consistorio. «Estamos trabajando en el estudio económico-financiero de la gestión de residuos», añaden.

Santa Úrsula

Tienen todo preparado para ponerla en marcha. El recibo se situará en 11 euros al mes, con un incremento de algo más de 3 euros con respecto a la tarifa actual. En términos anuales serán 132 y una subida de 36 euros. Crece un 38%. «No es una decisión municipal y su cumplimiento es obligatorio», expresan desde este municipio en el que gobierna la formación local AISU.

La Orotava

La Orotava es uno de los municipios protagonistas en este asunto después de haber decidido con contundencia no modificar la tasa. El Ayuntamiento, donde gobierna CC en solitario, licitará en 2026 el servicio de recogida de residuos y después «analizará nuevamente la situación de esta ley y tomará las decisiones oportunas». Observa «muchas lagunas legales» y un incremento excesivo. «Nos parece desproporcionada e injusta», dicen sobre la norma, al tiempo que lamentan que «no se adapta a las singularidades de los territorios».

Puerto de la Cruz

El grupo de gobierno (PP-CC-ACP) evita dar respuesta a los datos comparativos con la situación anterior. Sí indica que una vivienda de perfil medio se quedará pagando 130 euros anuales. Critica la «imposición del Gobierno central».

Los Realejos

Los Realejos, con el PP en la Alcaldía, tiene la modificación aprobada desde marzo. Se mantiene el importe genérico de 13,9 euros bimestrales y aparecerá en la factura un epígrafe diferenciado alusivo a la aplicación de la Ley 7/2022, cuyo importe bimestral oscilará entre los 6,52 euros y los 10,04 euros. Según los cálculos municipales, el recibo medio será de 22 euros bimestrales. En términos anuales, el importe genérico era de 83,4 euros y el nuevo, de 132. Sube, pues, en torno a un 58%. El grupo de gobierno se muestra «rotundamente en desacuerdo» con la modificación, dado que «el Gobierno de España ha malinterpretado una directiva europea decidiendo de forma unilateral, y sin consultar a los ayuntamientos, cargar todo el coste del tratamiento de residuos a los vecinos».

San Juan de la Rambla

El grupo de gobierno ramblero no aportó los datos pese a los reiterados intentos de este periódico.

La Guancha

No tiene el nuevo documento. La previsión, indican desde este ayuntamiento, es que quede aprobado este mes. «La intención es aplicarla; dudamos que sea el día 1 por los tiempos que conlleva el trámite», manifiestan. Aún no conocen las nuevas cuantías. «No nos parece adecuada, pues al final vamos a pagar más por lo mismo», se quejan.

Icod de los Vinos

El nuevo texto está en exposición pública hasta el 23 de diciembre, explican desde el grupo de gobierno. «Aunque el análisis económico muestra un déficit del 84,95% entre los ingresos actuales y el coste efectivo del servicio, se propone un incremento ligeramente superior a un 79% en las cuotas tributarias», cifran. «Para la recogida diaria, establecida en 97 euros al año en 2025, supondría una subida de 6,5 euros mensuales para 2026. Para la recogida no diaria, fijada en 68 euros al año en 2025, supondría una subida de 4,5 euros mensuales», detallan. Así pues, en el caso de la recogida diaria se pasaría de 97 a 178 euros. «Nos parece desproporcionada e injusta para los ayuntamientos, que debemos asumir esta carga en cada vecino», critican sobre la modificación de la tasa.

Garachico

El alcalde, José Heriberto González (CC y que gobierna junto al PSOE), expresa que desde abril aprobaron la modificación. La subida es importante porque nosotros teníamos un déficit apreciable en los costes de ese servicio y el decreto obliga a que no sea deficitario», precisa.

El Tanque

También El Tanque aprobó con premura su modificación: lo hizo en marzo. Su alcaldesa, la socialista Esther Morales, esquiva las principales preguntas. «Es obligatoria; si no, sanciones a las administraciones», expresa.

Los Silos

Este municipio norteño tiene nueva tasa, que en el caso de las viviendas dependerá del número de empadronados en ellas. Según apuntan desde el consistorio, una casa en la que residan tres personas se quedará pagando 27,74 euros por trimestre, lo que supone 110,96 al año. La alcaldesa, Carmen Luz Baso (PSOE y que tiene un pacto con USP), apoya la medida por cuanto «la concienciación solo se da cuando nos cuesta dinero», pero critica que los ayuntamientos han tenido que aprobar estas ordenanzas «sin los mecanismos e instrumentos necesarios para que se cumpla la ley correctamente». Echa en falta financiación del Cabildo y del Gobierno de Canarias para comprar contenedores y para otros recursos para el reciclaje.

Buenavista

El municipio remite a una nota de prensa enviada en noviembre, en la que se recoge que la nueva tasa de residuos «provocará un aumento de hasta el 50% en el recibo».

Candelaria

La modificación fiscal fue aprobada en octubre. La cuota doméstica pasará de 71,4 a 121 euros anuales, lo que supone un aumento del 69%. «Desde el Ayuntamiento se considera una medida necesaria y responsable», indican desde este consistorio regido por el PSOE.

Arafo

En Arafo también aplicarán la nueva tasa. Según explica el Ayuntamiento, una vivienda de perfil medio pasará de 30 euros trimestrales a 45, esto es, de 120 a 180 euros anuales. El aumento porcentual es de un 50%. «Esta nueva tasa me parece una muestra más de la imposición de normativas a una región sin tener en cuenta sus características específicas como región ultraperiférica», lamenta el alcalde, Juan Ramón Martín (CC).

Güímar

Aprobada también en Güímar la ordenanza. Su alcaldesa, Carmen Luisa Castro (PP), remarca: «Quiero ser muy clara: esta tasa no es una decisión del Ayuntamiento de Güímar, sino una imposición del Gobierno de España en cumplimiento de la normativa europea». En este municipio se fijan tres tramos según la superficie de las viviendas. En el más habitual (casas de entre 51 y 150 metros cuadrados) se pagará en adelante 118,22 euros al año, lo que supone unos 13 euros más, con lo que el incremento es del 12%.

Fasnia

El alcalde, Luis Javier González (PSOE), informa de que la ordenanza ya está aprobada. El aumento será de «aproximadamente el doble». Y opina: «No se trata de qué nos parece a los políticos la nueva tasa, sino de dar cumplimiento a la directiva europea traspuesta y establecer medidas para que se reduzca el coste y la afección a los ciudadanos sea la menor posible».

Arico

El grupo de gobierno (PSOE-PP) no aportó datos.

Granadilla

«Se ha aprobado de forma inicial; en estos momentos se encuentra en periodo de publicación», afirman desde Granadilla. La previsión es que se le dé el visto bueno plenario definitivo este mes. La cuota tendrá una parte fija (65,22 euros) y otra variable en función del número de personas que residen en la vivienda (15,08 por persona). Así pues, una casa con tres personas empadronadas pagaría 110,46. El gobierno local (CC-PP-Vox) asegura que «la subida no superará el 30% en las viviendas». Y agregan: «Es una medida que no es grata; es impuesta por el Gobierno central y se ha intentado que perjudique lo menos posible a las familias».

San Miguel

Aprobada la modificación desde octubre, la nueva tasa dependerá del número de personas que viven en el domicilio. En uno de tres residentes pasará de costar 76,6 a 116,05, un 52% más. Desde el Ayuntamiento encabezado por Arturo González (CC) lamentan la imposición estatal, que es una subida «desmesurada» y que no se ha atendido a las «singularidades de Canarias».

Arona

«No hay información oficial al respecto» es la respuesta de este ayuntamiento en el que la Alcaldía la ocupa el PP. Pese a la insistencia fue imposible conocer si se referían a que optaban por no manifestarse o a que aún no hay nueva tasa.

Vilaflor

Su alcaldesa, Agustina Beltrán (PSOE), se queda en la superficie: tienen nueva ordenanza, entrará en vigor el próximo año y, como la última actualización de la tasa fue en 2023, «no va a ser demasiado grande» el aumento.

Adeje

«El Ayuntamiento de Adeje cumplirá con la reglamentación de la nueva tasa a lo largo del próximo año», apunta desde el consistorio sureño, que está en proceso para adjudicar el servicio. «El incremento de la nueva tasa, cuando se aplique, creemos que va ser inferior a la mayoría de los municipios de las Islas porque aquí se lleva mucho tiempo ajustando los precios, año a año, al coste real del servicio», destaca el gobierno local (PSOE).

Guía de Isora

Hoy está prevista una reunión para abordar cómo se puede regular la subida. Este ayuntamiento regido por CC-PP avanza que no dará tiempo para el 1 de enero y que la demora puede ser prolongada. Tras años sin actualizaciones, la nueva tasa podría al menos duplicar la anterior.

Santiago del Teide

El alcalde, Emilio Navarro (PP), apunta que la modificación está aprobada, pero que hoy tiene una reunión prevista con el tesorero para tratar de retrasar su aplicación.