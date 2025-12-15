Las balsas de Tenerife se encuentran al 41% de su capacidad tras el paso de la borrasca Emilia, tal y como ha informado el consejero de Sector Primario, Valentín González. Las precipitaciones registradas durante estos dos días han supuesto un incremento de 110.000 metros cúbicos de agua en las balsas respecto a los primeros días de diciembre.

Los efectos de la borrasca han sido especialmente notables en el norte de la isla, una vertiente que concentra, históricamente, la mayor infraestructura de almacenamiento. Las balsas de la zona norte han recibido unos 80.000 metros cúbicos de agua, mientras que en la zona sur se experimentó una recarga de 30.000 metros cúbicos.

La balsa que recibió el mayor volumen de agua fue la de Valle Molina, en el municipio de Tegueste, con más de 30.000 metros cúbicos embalsados, lo que coincide con el dato de precipitaciones acumuladas en 5 días en esa zona, que fue de 47,6 litros por metro cuadrado. Otra de las más beneficiadas fue la situada en la zona de Aguamansa, en La Orotava, que embalsó 12.000 metros cúbicos.

En el sur, la balsa de Lomo del Balo fue la más beneficiada, con 14.000 metros cúbicos adicionales tras la borrasca, y una precipitación acumulada en 5 días de 35,5 litros por metro cuadrado. En relación a la situación comparativa en la misma fecha de 2024, la diferencia es de 394.000 metros cúbicos más embalsados en 2025.

Valentín González concluye que “este incremento sitúa las reservas en un punto más favorable de cara a la gestión hídrica de los próximos meses, crucial para garantizar el suministro agrícola de Tenerife”.