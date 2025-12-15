Un año y medio de prisión por insultar a una pareja homosexual en Tenerife

Fue condenado por un delito de violencia sobre la mujer, también por otro delito contra la Seguridad Vial y ahora tendrá que sumar a su historial de antecedentes una nueva pena, esta vez por un delito de odio por insultar en 2023 a una pareja de hombres que paseaba por una calle del barrio de Cuesta Piedra, en Santa Cruz de Tenerife, según reconoció el propio acusado ante los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

«Maricones de mierda, os mato, os voy a degollar; este es mi barrio, fuera de aquí», llegó a gritarles el ahora condenado mientras les lanzaba el contenido de una lata de cerveza. Los jóvenes lograron resguardarse en un edificio cercano, cerrando la puerta de acceso a la calle, aunque el agresor cogió una barra de hierro y les seguía insultando y amenazando hasta que llegó la Policía.

Según incluye el escrito de acusación de la Fiscalía, los jóvenes sufrieron arañazos, erosiones, laceraciones y un hematoma, producidas por la lata que el agresor les lanzó.

Un año y medio de prisión

En un principio, la acusación solicitaba que se le impusiera al investigado una pena de un año y nueve meses de prisión, así como una multa de 3.835 euros y una indemnización de 1.648 euros; prohibición de acercarse o comunicarse con la pareja durante dos años e inhabilitación para ejercer oficios relacionados con la docencia, deportes y tiempo libre.

Finalmente, el acusado ha sido condenado a un año y seis meses de prisión por un delito de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios en concurso con dos cargos contra la integridad moral en su modalidad de odio en una sentencia impuesta in voce. Además, tendrá que pagar una indemnización de 1.000 euros a las víctimas, realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante cuatro meses y asistir a cursos de sensibilización y contra la discriminación.

La defensa y la representante del Ministerio Fiscal alcanzaron un acuerdo para que, a cambio de reconocer los hechos, el reo se beneficiara de una reducción de pena en una sentencia de conformidad.

Finalmente, con el acuerdo alcanzado entre las partes y refrendado en una sentencia no recurrible, se acordó la suspensión de su ingreso en prisión siempre que no delinca en los próximos dos años.