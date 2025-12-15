La Aemet pronostica lluvias débiles en Tenerife y bajas temperaturas en cumbres para este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes una jornada de tiempo inestable en Tenerife y el conjunto de Canarias, con intervalos nubosos, probabilidad de lluvias débiles ocasionales, viento de componente norte y heladas débiles en cumbres de las islas de mayor relieve. Las precipitaciones serán más probables durante la madrugada, especialmente en el norte de las islas.

Tenerife: lluvias débiles y viento ocasionalmente fuerte

En Tenerife, la Aemet pronostica intervalos nubosos, con mayor presencia de nubes en el norte de la isla, donde no se descartan lluvias ocasionales, sobre todo durante la madrugada. En el resto del territorio insular, las precipitaciones serán menos probables y de carácter débil.

Jornada de lluvias en Tenerife, este viernes, 12 de diciembre. / Andrés Gutiérrez

Temperaturas : pocos cambios, aunque se espera un ligero ascenso de las máximas en medianías del norte .

: pocos cambios, aunque se espera un . Heladas : posibles heladas débiles en zonas altas y cumbres .

: posibles . Viento: de componente norte, ocasionalmente fuerte en vertientes este y oeste, así como en cumbres expuestas.

En la capital, Santa Cruz de Tenerife, se prevén temperaturas entre 16 y 23 grados.

Canarias: tiempo variable y lluvias débiles en el norte

En el conjunto de Canarias, predominarán los intervalos nubosos, con mayor probabilidad de lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas, especialmente durante las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, aunque con ligeros ascensos, más acusados en medianías del norte.

Gran Canaria registrará nubosidad variable, con probabilidad de lluvias en el norte y este durante la primera mitad del día, y posibles heladas débiles en cumbres.

En La Palma y La Gomera, los cielos estarán más cubiertos en el norte, donde se esperan precipitaciones débiles ocasionales y viento del norte ocasionalmente fuerte.

El Hierro también tendrá nubosidad en el norte, con lluvias débiles y rachas de viento intensas en zonas expuestas.

En Lanzarote y Fuerteventura, los cielos presentarán intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias dispersas durante la madrugada y temperaturas en ligero ascenso.

Viento y estado del mar: atención en las costas

El viento soplará del norte o noreste, con fuerza entre 4 y 6, y será ocasionalmente fuerte en vertientes expuestas y zonas altas de las islas montañosas.

En cuanto al estado del mar, la Aemet prevé:

Fuerte marejada , disminuyendo progresivamente a marejadilla o marejada.

, disminuyendo progresivamente a marejadilla o marejada. Mar de fondo del norte o noroeste , inicialmente de 2 a 3 metros , bajando a 1 o 2 metros .

, inicialmente de , bajando a . Aguaceros en aguas costeras, especialmente en Tenerife, La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura y en los canales marítimos entre islas.

Jornada de precaución en medianías y zonas expuestas

Este lunes se presenta como un día de cielos variables, viento y ambiente fresco, especialmente en zonas altas y medianías. La Aemet recomienda precaución en cumbres por la presencia de heladas y en las costas por el estado del mar, así como mantenerse atento a la evolución de las condiciones meteorológicas en Tenerife y el resto de Canarias.