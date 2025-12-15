Así están los accesos al Teide y los planes del Cabildo dentro de la 'Operación Nevada'

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha anunciado que la corporación insular trabaja ya en la planificación del denominado ‘Operativo Nevada’, un dispositivo especial que permitirá acceder al Parque Nacional del Teide mediante transporte público una vez se garantice la seguridad en las vías, tras la intensa nevada registrada en los últimos días.

Dávila explicó que la nieve caída ha sido “bastante copiosa” y que, previsiblemente, se mantendrá durante varios días, por lo que el objetivo es organizar este operativo de cara al fin de semana, cuando las familias y los menores puedan disfrutar del entorno. “Entre semana las familias trabajan y los niños están en los colegios, por lo que desarrollaremos esta operación el fin de semana para que todo el mundo pueda disfrutar de la nieve”, señaló.

Así está el Teide tras la nevada de la borrasca Emilia / E. D.

Por el momento, el Cabildo mantiene cerrados los accesos por carretera al Teide, ya que los equipos de limpieza y quitanieves trabajan desde primeras horas de la mañana para despejar las vías. La reapertura se producirá únicamente cuando las carreteras estén completamente limpias y sean seguras, con un sentido único de circulación, subiendo por La Orotava y bajando por la vertiente sur.

Aunque el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) ha sido desactivado, continúan cerradas las pistas de la corona forestal para impedir el acceso de vehículos al Parque Nacional. No obstante, se abrirán los senderos que sean practicables, si bien se advierte de que algunos presentan riesgos debido al agua que aún discurre por ellos. Además, los montañeros podrán acceder al pico del Teide con crampones y material de escalada, previa autorización a través de la aplicación Tenerife ON.

La presidenta insular subrayó la excepcionalidad del episodio: “Hacía casi diez años que no nevaba con esta intensidad. Nos ha dejado una estampa preciosa, incluso en zonas del sur como Vilaflor o el Parque Recreativo de Las Lajas, donde la nieve ha llegado a cotas bastante bajas”. En este sentido, insistió en que la prioridad es garantizar la seguridad y la protección de las personas, compatibilizando ese objetivo con el disfrute responsable de uno de los paisajes más emblemáticos de Tenerife.