Una treintena de operarios trabaja para retirar la nieve y el hielo y permitir el acceso al Parque Nacional del Teide tras la borrasca Emilia

Continúan los trabajos para que los tinerfeños puedan disfrutar del Parque Nacional del Teide teñido de blanco, la estampa que ha dejado tras de sí la borrasca Emilia y que ha regalado a la Isla la nevada más copiosa desde el año 2016. Más de medio metro de nieve se ha llegado a acumular en algunos puntos, lo que ha provocado que los accesos a la cumbre tinerfeña hayan permanecido cerrados durante todo el fin de semana y no será hasta el lunes 15 de diciembre cuando el Cabildo de Tenerife decida en qué momento exactamente reabren las vías y da comienzo al conocido como operativo nevada. Mientras tanto, una treintena de operarios de la Corporación insular trabajan en los accesos del Parque Nacional para tratar de retirar la nieve y el hielo acumulado y poder reabrir los accesos.

A pesar de que el Cabildo de Tenerife desactivó el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) a mediodía de este domingo día 14 tras la finalización de las condiciones de inestabilidad meteorológica que afectaron a la Isla durante buena parte del fin de semana, mantiene las restricciones en las carreteras y en los accesos a espacios del medio natural y decidirá este lunes cuándo exactamente pueden reabrir las carreteras, puesto que también se han producido desperfectos en otros puntos de la Isla y, de hecho, otra treintena de operarios también interviene en las vías del Parque Rural de Anaga para restablecer la normalidad en las próximas horas.

Mejor tiempo

El paso de las horas no solo ha hecho posible iniciar los trabajos de reacondicionamiento de las vías, sino que ha mejorado la situación en la cumbre, donde este domingo se ha disfrutado de una mayor tranquilidad. Mientras que el sábado las rachas de viento en Izaña alcanzaron hasta los 159 kilómetros por ahora, este domingo no superaron los 80, y las temperaturas, que se mantuvieron bajo cero durante el paso de la borrasca Emilia, en la jornada dominical rondaron en todo momento 1º centígrado.

El manto blanco de metro y medio en el Teide / E. D.

Así pues, antes de dar comienzo al operativo nevada, el Cabildo de Tenerife ha de garantizar la seguridad de las vías. En ese sentido, el consejero insular de Movilidad y Carreteras, Dámaso Arteaga, indicó que, desde la seis de la mañana del domingo, «tratamos de recuperar las carreteras con total garantía porque las vías de acceso al Parque Nacional han quedado impracticables» y avanzó que los trabajos se dificultaban porque seguía nevando y las bajas temperaturas provocaban la formación de placas de hielo. Además, indicó que en las diferentes vertientes del Teide se producían fenómenos diferentes por lo que no se está avanzando al mismo ritmo en todos los puntos. Asimismo, es habitual que durante dos o cuatro días tras la finalización de las alertas se sigan produciendo desprendimientos en las carreteras, por lo que los técnicos continuarán trabajando.

'Operativo nevada'

En cualquier caso, el Cabildo de Tenerife prepara ya el operativo nevada con el objetivo de que todos los tinerfeños puedan disfrutar de la estampa nevada del Teide en primera persona. Este procedimiento se encuentra vigente en la Isla desde el año 2017 y trata de garantizar la seguridad ante la masiva afluencia de visitantes durante los días posteriores a las nevadas.

El Día

Se trata de un dispositivo de Protección Civil que tiene como área de acción el Parque Nacional del Teide y las zonas más próximas de la corona forestal, y que define un sistema dinámico de regulación de accesos durante los días de mayor concurrencia –sobre todo los fines de semana y los días festivos– para garantizar la seguridad en las carreteras insulares TF-21, TF-24 y TF-38. Durante el operativo nevada se fomenta, además, la utilización del transporte público y, en cualquier caso, garantiza que la población recibirá información con la suficiente antelación para poder organizar la visita al Parque Nacional del Teide, al que previsiblemente se podrá acceder desde La Orotava y, en un único sentido de circulación, para salir por la vertiente sur.