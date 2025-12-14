El Cabildo de Tenerife desactiva el PEIN tras el paso de la borrasca Emilia y mantiene restricciones en el Teide
El Cabildo levanta el plan de emergencias insular al mejorar la situación meteorológica, aunque continúa el cierre de accesos y espacios naturales por seguridad
El Cabildo de Tenerife ha desactivado este domingo el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) una vez finalizadas las condiciones de inestabilidad meteorológica que han afectado a la isla en los últimos días, tras concluir los avisos por fenómenos meteorológicos adversos emitidos por la AEMET y la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha explicado que durante la jornada se está realizando un importante esfuerzo para reabrir los accesos al Parque Nacional del Teide lo antes posible, con el objetivo de que la ciudadanía pueda disfrutar de la nieve en condiciones de seguridad, siempre que la evolución del tiempo y del estado de las carreteras lo permitan.
No obstante, como medida preventiva, se mantienen vigentes las restricciones relacionadas con carreteras y espacios del medio natural, que afectan a senderos, áreas recreativas, pistas forestales, el propio Parque Nacional del Teide y otros espacios naturales protegidos de la isla.
Desde la corporación insular se recuerda a la población la importancia de respetar las limitaciones activas y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y de los canales oficiales, ya que continúan en vigor varias de las medidas adoptadas durante la borrasca Emilia. Entre ellas figuran el cierre de pistas y senderos, la prohibición de acampar o permanecer en áreas recreativas, la suspensión del transporte público al Barranco de Masca y Punta de Teno, así como el cierre de los accesos al Teide y de la carretera TF-42 en Garachico.
