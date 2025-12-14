Rescatan en helicóptero a los tres tripulantes de un velero que encalló en la costa de La Laguna

Un velero de pequeñas dimensiones sufrió un incidente en la costa del municipio de San Cristóbal de La Laguna, lo que obligó al rescate aéreo de sus tres tripulantes por parte de Salvamento Marítimo, según ha informado el Ayuntamiento lagunero.

Los hechos se remontan a la noche anterior, cuando varios usuarios alertaron de la presencia de una embarcación con luces de posición sobre un acantilado en la zona de bajamar, próxima a la cancha. Tras el aviso, agentes de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar para comprobar la situación.

Una vez en la zona, los efectivos constataron la existencia de restos del casco del velero, así como enseres personales y chalecos salvavidas, lo que hacía evidente que se había producido un incidente marítimo previo.

Tras recabar información con la sala operativa y Salvamento Marítimo, se confirmó que la embarcación correspondía a un velero cuyos tres ocupantes habían sido rescatados el día anterior en helicóptero, quedando el barco a la deriva tras el operativo. No se han registrado heridos como consecuencia del suceso.